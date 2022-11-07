Первый тур «Я Решаю!» продолжается: зарегистрироваться и решить задания можно до 14 ноября

К участию в конкурсе приглашаются ученики 9 - 11-х классов из нестоличных городов России (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Состязание проходит в три этапа: два онлайн-тура и финал, участие бесплатное.

В первом отборочном этапе школьникам необходимо до 14 ноября зарегистрироваться на официальном сайте конкурса https://math.gs-group.com/ и дистанционно выполнить задания. Результаты ребята узнают 22 ноября.

Во второй тур выйдет 1000 участников — тех, кто даст наибольшее количество правильных ответов. Этот этап будет проходить с 24 ноября по 9 декабря, а имена тех, кто пройдет в заключительный тур, объявят 20 декабря.

«В старших классах школьники много времени посвящают подготовке к выпускным экзаменам и поступлению в вуз. Также среди наших конкурсантов немало тех, кто параллельно участвует в различных олимпиадах. Поэтому мы решили дать ребятам еще немного времени после осенних каникул, чтобы они с новыми силами приступили к «Я Решаю!». Для нас важно, чтобы все желающие смогли поучаствовать в нашем конкурсе и воспользоваться его возможностями», — отмечает директор по стратегическим коммуникациям GS Group Екатерина Артемьева.

В финале, который состоится 29 января 2023 года, встретятся 30 лучших конкурсантов. В число победителей смогут войти 10 участников, набравших в итоговом туре наибольшее количество баллов.

Напомним, главный приз — это именные годовые стипендии от GS Group. Их смогут получать пять победителей из числа одиннадцатиклассников в 2023/2024 учебном году при поступлении в вуз на предусмотренные условиями конкурса технические специальности. Размер стипендии — 15 000 рублей в месяц. Среди направлений — «Информационные технологии», «Прикладные математика и физика», «Электроника и микроэлектроника», «Радиотехника», «Телекоммуникации», «Наноматериалы» и многие другие.

Победителям из числа учеников 9-х и 10-х классов подарят электронную технику для учебы. Также они получат возможность без экзаменов поступить в одну из лучших математических школ страны — Президентский физико-математический лицей № 239 в Санкт-Петербурге.

Международный конкурс по математике «Я Решаю!» — один из ключевых проектов образовательной программы инвестиционно-промышленного холдинга GS Group. В 2022 году конкурс занял первое место в номинации «Лучшая программа по работе со школьниками» всероссийской премии Graduate Awards.

За всю историю проведения конкурса его участниками стали свыше 34 000 школьников из всех регионов России и 19 стран мира. 37 победителей прошлых лет стали студентами ведущих вузов России и получили стипендии GS Group. Первые победители уже работают в инновационных отраслях отечественной промышленности.