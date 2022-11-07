Первый тур «Я Решаю!» продолжается: зарегистрироваться и решить задания можно до 14 ноября
IХ Международный конкурс GS Group по математике «Я Решаю!» идет полным ходом. Чтобы как можно больше старшеклассников воспользовались возможностями, которые предоставляет конкурс, оргкомитет продлил срок выполнения заданий первого тура. У юных математиков появилась целая дополнительная неделя — зарегистрироваться и решить задачи можно до 14 ноября.
К участию в конкурсе приглашаются ученики 9 - 11-х классов из нестоличных городов России (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Состязание проходит в три этапа: два онлайн-тура и финал, участие бесплатное.
В первом отборочном этапе школьникам необходимо до 14 ноября зарегистрироваться на официальном сайте конкурса https://math.gs-group.com/ и дистанционно выполнить задания. Результаты ребята узнают 22 ноября.
Во второй тур выйдет 1000 участников — тех, кто даст наибольшее количество правильных ответов. Этот этап будет проходить с 24 ноября по 9 декабря, а имена тех, кто пройдет в заключительный тур, объявят 20 декабря.
«В старших классах школьники много времени посвящают подготовке к выпускным экзаменам и поступлению в вуз. Также среди наших конкурсантов немало тех, кто параллельно участвует в различных олимпиадах. Поэтому мы решили дать ребятам еще немного времени после осенних каникул, чтобы они с новыми силами приступили к «Я Решаю!». Для нас важно, чтобы все желающие смогли поучаствовать в нашем конкурсе и воспользоваться его возможностями», — отмечает директор по стратегическим коммуникациям GS Group Екатерина Артемьева.
В финале, который состоится 29 января 2023 года, встретятся 30 лучших конкурсантов. В число победителей смогут войти 10 участников, набравших в итоговом туре наибольшее количество баллов.
Напомним, главный приз — это именные годовые стипендии от GS Group. Их смогут получать пять победителей из числа одиннадцатиклассников в 2023/2024 учебном году при поступлении в вуз на предусмотренные условиями конкурса технические специальности. Размер стипендии — 15 000 рублей в месяц. Среди направлений — «Информационные технологии», «Прикладные математика и физика», «Электроника и микроэлектроника», «Радиотехника», «Телекоммуникации», «Наноматериалы» и многие другие.
Победителям из числа учеников 9-х и 10-х классов подарят электронную технику для учебы. Также они получат возможность без экзаменов поступить в одну из лучших математических школ страны — Президентский физико-математический лицей № 239 в Санкт-Петербурге.
Международный конкурс по математике «Я Решаю!» — один из ключевых проектов образовательной программы инвестиционно-промышленного холдинга GS Group. В 2022 году конкурс занял первое место в номинации «Лучшая программа по работе со школьниками» всероссийской премии Graduate Awards.
За всю историю проведения конкурса его участниками стали свыше 34 000 школьников из всех регионов России и 19 стран мира. 37 победителей прошлых лет стали студентами ведущих вузов России и получили стипендии GS Group. Первые победители уже работают в инновационных отраслях отечественной промышленности.