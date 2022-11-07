Знать и любить свой край

– Девушки в кокошниках! Не стрекочите! Встаньте в очередь! – волонтёры следят за порядком в зале Дома дружбы Ленинградской области: усаживают гостей, раздают участникам бланки с текстом диктанта.

Тем самым «девушкам в кокошниках» по паспорту – за шестьдесят; впрочем, в озорных глазах – настоящая молодость. Знакомимся с одной из них: Софья Павлова, пенсионерка, переехала в Ленобласть с Камчатки 10 лет назад. С тех пор влюбилась в наш край и считает его второй родиной, хотя и про культуру Дальнего Востока не забывает.

– Смотрите, это наша камчатская икра. Какая здоровая! Я лично заготовила для себя несколько банок. И сюда в Дом дружбы принесла. А к диктанту старалась готовиться получше, а то в прошлом году ответила не на все вопросы, – делится пенсионерка.

По соседству с ней – Наталья Иванова, участница народного ансамбля «Чародейка». На ней традиционный костюм северной славянки: белая рубаха, яркий сарафан, нитки бус, а также головной убор замужней женщины с красивым названием «сорока».

– А ещё я подвязалась на удачу поясом-оберегом. По нему пущен красный орнамент, солнечные знаки. Надеюсь, что мне повезёт в диктанте, и я отвечу на большинство вопросов.

Удивительно: диктант ещё не начался, а ты уже узнал немало этнографических фактов от простых участников! Но пора переходить к делу, гости Дома дружбы берутся за ручки и карандаши.

В диктанте 20 вопросов про народы всей страны, ещё 10 – про этносы нашей области. Впервые можно найти и вопросы по новым регионам Российской Федерации.

Какой образ характерен для ижорской свистульки «куккой шойту»? Как называются открытые пирожки у финно-угорских народов: карел, вепсов, финнов? Лично нас, журналистов, многие вопросы ставят в тупик. Сразу хочется узнать ответ и разобраться со сложной темой.

– Людям всегда интересно узнать что-то новое. Даже если сегодня вы ни на один вопрос не ответите, то всё равно появится интерес, мотивация восполнить пробел. Это же так увлекательно, – говорит Елена Ермолина, заместитель руководителя Дома дружбы Ленинградской области.

С каждым годом этнографический диктант привлекает всё больше участников. Если в 2016 году первая акция объединила около 90 тысяч россиян, то теперь в диктанте принимают участие более 2 млн человек со всего мира! В Ленинградской области, помимо мероприятия в Доме дружбы, знания по этнографии смогли проверить жители Киришей и Гатчины, школьники из Тихвина и военные из посёлка Лебяжье. Самые продвинутые ленинградцы присоединились к акции в онлайн-формате.

Впрочем, мы советуем всем принимать участие в таких событиях вживую. Так намного интереснее. В Доме дружбы было на что посмотреть: сюда из разных районов области съехались марийцы и татары, чуваши и казахи, узбеки, азербайджанцы, финны, украинцы... Все – в народных костюмах и с прекрасным настроением.

– Приятно видеть самобытность народов, населяющих территорию Ленинградской области. Это и есть единение, которое обеспечивает межнациональный мир и согласие на территории нашего региона, – обратилась к собравшимся глава комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Лира Бурак.

Действительно, вокруг царила атмосфера энтузиазма и добросердечного участия.

На этнографический диктант пришла даже японка. Самая настоящая. Видно было, что русский язык давался ей с трудом, но помощь не заставила себя ждать. С переводом тут же помогла соседка в русском народном костюме. Вот такая она – добрососедская поддержка в большой семье народов Ленинградской области!

Алексей Астапчик

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