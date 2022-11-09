Поиск квартиры на вторичном сегменте рынка недвижимости
Многие люди по разным причинам меняют свое место жительства. Практически всегда это связано с тем, чтобы сделать свою жизнь комфортнее и безопаснее. Обычно они стараются перебраться поближе к крупному городу к административному или областному центру, чтобы дать детям лучшее образование, а для себя получить перспективную должность для карьерного роста.
Рынок недвижимости может предложить таким людям большой ассортимент жилья как на первичном, так и на вторичном сегменте, подробнее читайте по ссылке https://khabarovsk.etagi.com/realty/.
Виды квартир и их выбор на вторичном рынке недвижимости
Вторичный сегмент имеет еще неисчерпанный потенциал. Здесь квартиры в домах разных построек в удовлетворительном и хорошем состоянии. Более того, есть квартиры в домах, которые недавно были сданы в эксплуатацию. От новостроек их отличает только то, что это жилье было во владении.
Покупка недвижимости на этом сегменте имеет определенные преимущества, как то:
● инфраструктура;
● стоимость;
● географическое расположение;
● большой выбор.
Одним из важных факторов, который привлекает покупателя на вторичный рынок – это стоимость жилья. В отличие от приобретения квартиры у застройщика, здесь можно торговаться и договориться о покупке на выгодных условиях. Владелец может пойти навстречу по разным причинам, например, плохое состояние квартиры, проблемы с документами, продажа связана с переездом в другой город и т. д.
Еще один важный фактор - инфраструктура. Дома вторичного рынка расположены обычно в старых рационах, где инфраструктура обустраивалась годами. Здесь есть все, что нужно для качественной жизни: поликлиника, школа, детский сад, административные учреждения, развитая торговая сеть, транспортная развязка, хорошо налаженная работа муниципального транспорта и сотрудников коммунального хозяйства.
Преимущество жилья от застройщика
Первичный сегмент также имеет свои преимущества. Прежде всего – это здания, которые возведены в соответствии с современными технологиями и стандартами. Это качественные коммуникации, которые будут служить владельцу жилья долгий срок, а также возможность ипотечного кредитования. Основным фактором, из-за которого такая недвижимость пользуется спросом, является как раз ипотека.
Если покупатель находится в льготной категории, то ипотечное кредитование ему еще выгоднее, так как рыночную разницу будет выплачивать за него государство. Для банка это определенные гарантии, поэтому финансовые организации охотно идут навстречу таким покупателям, а для покупателя это недорогое, качественное жилье.