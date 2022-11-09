В Ленобласти разработали отечественные имплантационные системы

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ознакомился с работой Научно-производственного комплекса «АРТ Стомус», где разрабатывают и изготавливают отечественные имплантационные системы и компоненты для нужд стоматологии и зуботехнической отрасли.

«Это уникальное предприятие, где не просто заместили импортный продукт, а с нуля при поддержке научных центров разработали собственные, отечественные, технологии, воссоздали полный цикл производства. С 2020 года на заводе произвели около 60 тысяч единиц ортопедической продукции. Таких заводов в России единицы. В условиях санкционных ограничений эта продукция сегодня особенно востребована и я уверен, найдет хороший спрос у медицинских учреждений», – сказал Александр Дрозденко.

Строительство предприятия началось в 2016 году, выпуск тестовой продукции был налажен в 2019 году, а сегодня это современное, оснащенное предприятие, где все технологические процессы соответствуют международным стандартам качества.

Коллектив НПК насчитывает более 50 человек. Ассортимент компании включает серию авторских продуктов, в числе которых уникальная отечественная имплантационная система А2 (А два), оптимально адаптированная под нужды российского рынка.