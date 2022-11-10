«Выбирай своё»: формируем «патриотизм потребителя»

- Сергей Васильевич, расскажите, пожалуйста, об основных направлениях проекта «Выбирай свое».

- Работа партийного проекта будет идти по 20-ти направлениям: спорт, медицина, детские и продовольственные товары, связь, автомобильный, воздушный транспорт, нефтегазовый сектор, космическая отрасль, текстильная промышленность, сельское хозяйство, товары повседневного спроса, культура и развлечения, общественное питание, интернет-магазины, финансы, строительство, энергетика, логистика, программное обеспечение. Данный список не является исчерпывающим и при необходимости может быть расширен.

Основные цели – объединение усилий бизнеса, законодательной и исполнительной власти, профильных экспертных организаций, представителей научной и образовательной среды для оперативной разработки изменений законодательства, а также для поддержки и ускорения реализации проектов импортозамещения с выходом на технологический суверенитет.

- Каким образом партия планирует добиться поставленных задач?

- Необходимо проанализировать законодательство на предмет совершенствования правовых, организационных, финансово-экономических механизмов, обеспечивающих эффективную деятельность производств, направленных на импортозамещение. Провести мониторинг и оценку отраслей, нуждающихся в импортозамещении и, соответственно, подготовить меры поддержки предприятий. Также нужно наладить взаимодействие с научными центрами, изобретателями и новаторами для эффективного внедрения новых идей и технологий и помочь российскому бизнесу в производстве и реализации товаров. Важную роль в данном случае играет развитие механизма офсетных контрактов государственно-частного партнерства.

- Удастся ли за короткий срок сформировать культуру потребления отечественных товаров? Добиться увеличения потребительского спроса?

- Для этого необходимо формировать благоприятный имидж российских товаров – так называемый «патриотизм потребителя». И, конечно, тиражировать лучшие практики, содействовать продвижению продукции и услуг российских предприятий на внешние рынки.

- На ваш взгляд, могли бы помочь в этом представители некоммерческого сектора?

- Безусловно! Мы взаимодействуем с сообществами и лидерами общественных объединений для выявления проблемных областей импортозамещения и путей решения, рассматриваем прорывные инициативы и проекты. Важный аспект – поддержка научных разработок и стартапов по разработке современных прикладных технологий.

- Звучит красиво. А где взять финансирование на все стартапы и проекты?

- Наиболее прямой и прагматичный путь – содействие в привлечении отечественных и иностранных инвестиций, в том числе через Российский фонд прямых инвестиций.

Подготовила Екатерина Дзюба