Безымянные, но не забытые

Ежегодно на территории Ленинградской области на рубежах обороны поисковики находят останки бойцов, стараются их опознать, ищут родных, а затем со всеми почестями проводят торжественно-траурные церемонии захоронения.

В минувший понедельник, 14 ноября, на новом воинском участке гражданского кладбища в деревне Коммолово были преданы земле останки четверых бойцов, поднятых в ходе поисковых работ в районе расположенной рядом деревни Бугры. К сожалению, они остались безымянными, но не забытыми.

Почтить память погибших собрались местные жители, ветераны, волонтеры, поисковики, депутаты, руководители администрации.

На митинге выступили заместитель главы администрации Гатчинского района Марк Кравчук, глава Веревского поселения Дмитрий Макеев, глава администрации Веревского поселения Сергей Ковыляк, начальник отдела по увековечению памяти погибших при защите Отечества областного центра «Молодежный» Евгений Халамов и другие.

- Мы не имеем права оставить в забвении ненайденных, не погребенных, безымянных солдат. Сколько бы ни прошло лет, мы снова и снова будем возвращать своих воинов домой и предавать земле их тела, а Богу души. Мы склоняем головы перед светлой памятью не вернувшихся с войны, - сказал командир поискового отряда «Искра» Андрей Клементьев.

Участники митинга почтили память погибших бойцов Красной армии минутой молчания.

По православной традиции служитель Храма Блаженной Матроны Московской, иерей, отец Виталий (Маслаков) совершил панихиду по убиенным воинам.

Бойцы поискового отряда «Искра» и военнослужащие провели церемонию погребения. После чего почетный караул произвел оружейный залп. На могилу легли венки, цветы и траурная лента.

Татьяна Можаева