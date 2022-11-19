Надежда Корбут и Наталья Седова - «Звёзды культуры»

Церемония награждения состоялась в Молодежном культурно-досуговом комплексе в поселке Новоселье Ломоносовского района.

Победу в номинации «Лучший образцовый коллектив самодеятельного художественного творчества» одержал народный самодеятельный коллектив «Танцевально-спортивного клуба «Эльдорадо» Гатчинского городского Дома культуры, руководитель – Наталья Седова,

В номинации «За долголетнее служение профессии» дипломантом конкурса признана Надежда Корбут - заведующая Гатчинской городской филармонией (Центр творчества юных).

Лучшим домом культуры-2022 стал Центр культуры, спорта и молодежной политики поселка Низино Ломоносовского района.

В номинации «Лучшая библиотека» победила Сосновоборская городская публичная библиотека.

Звание «Лучшей детской школы искусств» в этом году завоевала Школа искусств города Выборга.

Среди народных коллективов самодеятельного художественного творчества победу одержал Концертный хор мальчиков и юношей Сосновоборской детской школы искусств «Балтика».

Лучшим работником в сфере культурно-досуговой деятельности и народного творчества стала Нина Видякина – руководитель народного самодеятельного коллектива фольклорного театра «Цвети наш край» Тихвинского районного Дома культуры.

Лучшим работником библиотеки признан заведующий сектором маркетинга Межпоселенческой библиотеки Выборгского района Денис Теселкин.

Награду лучшего преподавателя детской школы искусств вручили преподавателю Приозерской детской художественной школы Салиме Корнаушенко.

Важное место в конкурсе отводится номинации «Лучший социально-культурный проект». С этого года отбор лучших социокультурных проектов проводился по направлениям: «Мы вместе», «Новый формат», «Молодежный», «Серебряный возраст», «Мастерская детства». Так, патриотический проект по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне «Телемост «Расскажи мне о войне!» одержал победу по направлению «Мы вместе». Автор проекта – специалист Кузьмоловского дома культуры Всеволожского района Оксана Сазонова. В направлении «Новый формат» награду получил мультимедийный проект «Интерактивная экскурсия «Бомбоубежище. Блокада. Дети». Автор проекта – специалист Дома культуры поселка Приладожский Кировского района Наталья Микулина. Проект «Живые камни» Камиля Тимашева из Шлиссельбургской детской художественной школы победил в направлении «Молодежный». В направлении «Серебряный возраст» победил проект «Сила в памяти. Имена в истории Лужского края» Ирины Морозовой и Ольги Шилько из Лужской межпоселенческой районной библиотеки. В направлении «Мастерская детства» победил субботний семейный клуб «Библиотека радости» для дошкольников, младших школьников и их родителей из Выборга. Автор проекта – Татьяна Шакирова из городской библиотеки Алвара Аалто.

Конкурс профессионального мастерства «Звезда культуры» проводится в рамках национального проекта «Культура».