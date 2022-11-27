Регион чествует многодетных родителей

Гостей праздника приветствовал заместитель председателя правительства Ленинградской области Николай Емельянов.

«В Ленинградской области за последние несколько лет количество многодетных семей значительно увеличилось. И все мы понимаем, что главное для нас ― это сильная семья, многодетные родители. В нашем регионе мы сохраняем семейные ценности и традиции, чтим и благодарим мам и пап за ежедневный очень важный труд», ― поздравил со сцены обладателей почетных наград Николай Емельянов.

Знаками отличия «Слава Матери» наградили 20 мам из 15 муниципальных образований региона, а знаком «Отцовская доблесть» ― 10 пап из 10 районов области.

Среди награжденных знаком «Слава матери» - две мамочки из Гатчинского района. У Анастасии Кудьяровой - семеро детей: четыре сына и три дочери. Глава семьи Александр Остренко является индивидуальным предпринимателем, в 2017 году был награжден знаком отличия «Отцовская доблесть». Большое внимание в семье уделяется воспитанию, обучению и развитию детей. С раннего детства детям прививается любовь к труду, дети помогают маме в ведении домашнего хозяйства.

Еще одна обладательница знака «Слава матери» - Анастасия Ворсина из Новосветского поселения, которая воспитывает десятерых детей. Анастасия Викторовна уже бабушка двух замечательных внучек. Семья большая, но времени у Анастасии хватает и на хозяйственно-бытовые дела, и на всех членов многодетной семьи. Анастасия всегда уделяет много времени детям, очень внимательно следит за успеваемостью школьников и малышей в детском саду, а также помогает дочерям заниматься с внучками. Семья очень дружная, всегда активно принимает участие в общественно-значимых мероприятиях поселения, неоднократно участвовала в смотре-конкурса «Гатчинское подворье».

Знаком «Отцовская доблесть» награжден Алексей Эдгарович Гербек. Уже 23 года он состоит в браке с Марьяной Олеговной, многодетная семья воспитывает семерых детей. Семья Гербек дружная и позитивная. Главная задача родителей – это воспитание детей, хорошая учеба, участие детей в общепоселенческих мероприятиях и праздниках, конкурсах и фестивалях. Родители и дети очень любят проводить свободное время вместе: устраивают творческие праздники, разыгрывают сценки с песнями и танцами, любят совместные забавы и путешествия в любое время года.

Всего с 2007 года в Ленинградской области почетный знак «Слава матери» был вручен 431 многодетной маме, а с 2014 года награду «Отцовская доблесть» получили 110 многодетных отцов.

В концертной программе прозвучали мелодии классической музыки, песни советской эстрады, композиции из кинофильмов и мультфильмов в исполнении Симфонического оркестра Ленинградской области.