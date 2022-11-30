В Гатчине закончилась расчистка озер Приоратского парка

Сегодня, когда оплата покупки гаджетом стала менее доступна – многие вернулись к привычному «пластику». По рассеянности банковскую карту можно потерять или забыть, например на кассе. Большинство банковских пользователей знает, что делать при потере карты, однако не все знают, что делать, если найти чужую карту. Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала в интервью АЭИ «Прайм» что нельзя делать с такой находкой.