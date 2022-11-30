В Гатчине закончилась расчистка озер Приоратского парка
В Гатчине завершен комплекс работ по расчистке от донных отложений каскада водоемов Приоратского парка. Как пояснили в комитете по природным ресурсам, регион завершил, таким образом, выполнение федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».
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Область достигла всех показателей, установленных федеральным проектом: протяженность расчищенных участков русел рек составила 3,23 км.
«В России всего в нескольких регионах реализуются программы защиты уникальных водных объектов — это защита Байкала, Волги и Гатчинских озёр. Территория парка является ландшафтным памятником, объектом культурного наследия под охраной ЮНЕСКО. Работы потребовали от региона современного оборудования и технологий. Кроме самой расчистки мы дополнительно провели восстановление благоустройства территории. Водоемы, которые не чистились около 100 лет, теперь будут радовать горожан и гостей Гатчины», — рассказал председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области Денис Беляев.
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