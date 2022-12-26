Новые возможности для педагогов области

Услуга доступна по ссылке https://gosuslugi.ru/600163/1

Здесь педагоги могут направить заявление и пакет документов на подтверждение или повышение квалификационной категории, а затем в личном кабинете узнавать об изменении статусов заявления в ходе оценки документов, результаты экспертного мнения, а также получить решение аттестационной комиссии.

Сейчас на портале Госуслуги жителям Ленинградской области доступны 90 массовых социально значимых госуслуг регионального и муниципального уровней. Это услуги в сфере образования, социальной защиты, транспорта, лесного хозяйства, строительства и другие.

В ТОП-3 самых популярных у жителей региона услуг входят выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, запись детей в школы и детские сады.

Уже в 2023 году жители Ленинградской области смогут на Госуслугах подавать заявления на обучение в техникумах, колледжах и других организациях среднего профобразования, школьники и их родители – получать доступ к просмотру и ведению электронного дневника, педагогам будет доступно ведение электронного журнала.

Задача по предоставлению значимых госуслуг и сервисов в цифровом виде обозначена в федеральном проекте «Цифровое госуправление» нацпроекта «Цифровая экономика». Уже сейчас в ЕСИА зарегистрировано более 1,72 млн жителей Ленинградской области (90%), из них подтверждённые учетные записи есть у 1,1 млн жителей (61%).