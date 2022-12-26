В гатчине прошло чествование молодежного актива

Чествование молодежного актива и подведение итогов года проходило в Гатчинском городском Доме культуры. Встреча объединила добровольцев, активных студентов, грантовых победителей в сфере молодежной политике и специалистов, работающих с молодежью.

С приветственным словом к участникам праздничной встречи обратился глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко.

- Прошедший год во многом и для многих стал годом проверки на прочность, годом испытаний. Но наша ленинградская семья только еще больше сплотилась, и молодежь не осталась в стороне. Добрыми делами и поступками вы прославляете нашу малую родину. Каждый из вас уже сделал много хорошего. Я горжусь такой прекрасной молодежью. Верю, что вы и в дальнейшем продолжите славные дела и свершения на благо нашего Гатчинского района! Так держать! – сказал Виталий Андреевич.

Ребят поздравили заместитель главы администрации Гатчинского района по развитию социальной сферы Марк Кравчук и председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Сергей Пименов. Выступающие поблагодарили молодежь за активное участие в общественно-значимых мероприятиях района, неравнодушие, отзывчивость, добросовестность, энтузиазм и стремление к новым победам.

В этом году были отмечены около 100 человек. В их числе те, кто непосредственно реализует молодежную политику на местах, кто работает с молодежным активом, кто стал для ребят верным другом и наставником - специалисты по работе с молодежью поселений района, Гатчинского Дворца молодежи, молодежного коворкинг-центра. Награды получили победители спартакиады молодежных советов, яркие представители добровольческого движения Гатчинского района, экоактивисты, добровольцы штаба #Мывместе по помощи мобилизованным и их родственникам, победители грантового конкурса молодежных проектов федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь».

Молодым активистам и всем причастным к молодежной политике и работе с активными подростками вручили благодарности совета депутатов и администрации Гатчинского района, грамоты комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике и подарки.

Торжественную церемонию украсили творческие номера студентов Государственного института экономики, финансов, права и технологий и Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского.

Татьяна Можаева