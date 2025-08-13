Ленобласть освобождается от мусорных полигонов

Глава региона также сообщил, что опубликованы изменения в территориальную схему Ленобласти по обращению с отходами: с 1 января прекратит прием коммунальных отходов «Новый Свет - Эко» в Гатчинском район, полигон «Экоплант» в Тосненском районе прекратит прием отходов уже с понедельника, 18 августа.

«Заводы КПО — это лучшее решение, чем любые полигоны, и в этом нет сомнений. Наша цель — к концу 2027 года полностью перейти на переработку отходов и сделать Ленинградскую область одним из первых регионов страны без захоронения мусора. Договорились, что 20% RDF-топлива будут использовать в дорожных работах — для этого переоборудуем цементный завод. А изготовленный здесь грунт предложу применять для благоустройства и рекультивации карьеров, с этой инициативой выйду на федеральный уровень. Достичь этой цели можно только совместными усилиями — власти, экологов и жителей», — отметил Александр Дрозденко.