Ленобласть освобождается от мусорных полигонов
«Наша цель — к концу 2027 года полностью перейти на переработку отходов и сделать Ленинградскую область одним из первых регионов страны без захоронения мусора», завил сегодня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, посетив комплекс по переработке твёрдых коммунальных отходов «Кингисепп».
Глава региона также сообщил, что опубликованы изменения в территориальную схему Ленобласти по обращению с отходами: с 1 января прекратит прием коммунальных отходов «Новый Свет - Эко» в Гатчинском район, полигон «Экоплант» в Тосненском районе прекратит прием отходов уже с понедельника, 18 августа.
«Заводы КПО — это лучшее решение, чем любые полигоны, и в этом нет сомнений. Наша цель — к концу 2027 года полностью перейти на переработку отходов и сделать Ленинградскую область одним из первых регионов страны без захоронения мусора. Договорились, что 20% RDF-топлива будут использовать в дорожных работах — для этого переоборудуем цементный завод. А изготовленный здесь грунт предложу применять для благоустройства и рекультивации карьеров, с этой инициативой выйду на федеральный уровень. Достичь этой цели можно только совместными усилиями — власти, экологов и жителей», — отметил Александр Дрозденко.