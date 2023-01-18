В Гатчине Крещенские купания отменены, в районе - по расписанию

Причина запрета купания в Гатчине - сложившиеся погодные условия, связанные с интенсивным таянием льда на водоемах. Специалисты Гатчинского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области накануне замерили толщину льда на озере, а также учли прогноз погоды на ближайшие сутки, после чего рекомендовали массовое купание 19 января на озере Филькино отменить (в соответствии с постановлением правительства Ленинградской области от 29.12.2007 № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области»).

В Гатчинском районе Крещенские купания пройдут по установленному ранее расписанию:

в ночь с 18 на 19 января, с 23.30 до 03.00:

- с. Рождествено, ул. Музейная, д.1, купель.

19 января с 12.00 до 16.30:

- поселок Вырица, начало проспекта Володарского, пляж «Шудибиль»;

19 января с 11.30 до 16.00:

- село Орлино, ул. Центральная, Орлинское озеро, вблизи Спасо-Преображенского храма;

19 января с 13.00 до 18.00:

- город Коммунар, ул. Строителей, д. 5.

Для обеспечения безопасности и оказания экстренной помощи у всех мест массового купания будет организовано дежурство сотрудников МЧС, спасателей и других экстренных служб.

Всем желающим окунуться в ледяную прорубь перед купанием стоит оценить свои возможности и состояние здоровья. Купание противопоказано для людей с сердечно-сосудистыми, кожными, онкологическими, простудными заболеваниями.

Главное управление МЧС России по Ленинградской области призывает жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности во время крещенских купаний:

1. Купаться только в оборудованных местах.

2. Категорически запрещено употреблять алкоголь перед купанием.

3. Нельзя окунаться в прорубь голодным, приём пищи желательно осуществлять не менее чем за час до купания.

4. Перед окунанием желательно слегка разогреться, для этого можно сделать несколько приседаний и наклонов.

5. Запрещено купание детей без присмотра родителей или взрослых.

6. Не разрешается нырять в воду непосредственно со льда.

7. Следует окунаться не больше, чем на 10-15 секунд.

8. При купании необходимо соблюдать очередность погружения и не создавать давку.

9. Категорически запрещено подъезжать к купели на автотранспорте.

10. При спуске в прорубь будьте предельно осторожны, держитесь за перила лестницы.