В Гатчине Крещенские купания отменены, в районе - по расписанию
Массовое купание в Гатчине на территории Приоратского парка на озере Филькино 19 января отменено. В Рождествено, Вырице, Орлино и Коммунаре купания пройдут по утвержденному расписанию.
Причина запрета купания в Гатчине - сложившиеся погодные условия, связанные с интенсивным таянием льда на водоемах. Специалисты Гатчинского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области накануне замерили толщину льда на озере, а также учли прогноз погоды на ближайшие сутки, после чего рекомендовали массовое купание 19 января на озере Филькино отменить (в соответствии с постановлением правительства Ленинградской области от 29.12.2007 № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области»).
В Гатчинском районе Крещенские купания пройдут по установленному ранее расписанию:
в ночь с 18 на 19 января, с 23.30 до 03.00:
- с. Рождествено, ул. Музейная, д.1, купель.
19 января с 12.00 до 16.30:
- поселок Вырица, начало проспекта Володарского, пляж «Шудибиль»;
19 января с 11.30 до 16.00:
- село Орлино, ул. Центральная, Орлинское озеро, вблизи Спасо-Преображенского храма;
19 января с 13.00 до 18.00:
- город Коммунар, ул. Строителей, д. 5.
Для обеспечения безопасности и оказания экстренной помощи у всех мест массового купания будет организовано дежурство сотрудников МЧС, спасателей и других экстренных служб.
Всем желающим окунуться в ледяную прорубь перед купанием стоит оценить свои возможности и состояние здоровья. Купание противопоказано для людей с сердечно-сосудистыми, кожными, онкологическими, простудными заболеваниями.
Главное управление МЧС России по Ленинградской области призывает жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности во время крещенских купаний:
1. Купаться только в оборудованных местах.
2. Категорически запрещено употреблять алкоголь перед купанием.
3. Нельзя окунаться в прорубь голодным, приём пищи желательно осуществлять не менее чем за час до купания.
4. Перед окунанием желательно слегка разогреться, для этого можно сделать несколько приседаний и наклонов.
5. Запрещено купание детей без присмотра родителей или взрослых.
6. Не разрешается нырять в воду непосредственно со льда.
7. Следует окунаться не больше, чем на 10-15 секунд.
8. При купании необходимо соблюдать очередность погружения и не создавать давку.
9. Категорически запрещено подъезжать к купели на автотранспорте.
10. При спуске в прорубь будьте предельно осторожны, держитесь за перила лестницы.