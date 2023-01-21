«Зебра» на Рысева
Людмила Нещадим осмотрела пешеходный переход в Мариенбурге, на улице Рысева. Обращение по поводу этого перехода поступило в ходе прямого эфира главы администрации.
Рубрики: Общество
Жители жалуются на то, что водители не соблюдают скоростной режим, хотя на данном участке дороги есть ограничение до 40 км/ч. Дети, пожилые люди, инвалиды, переходящие проезжую часть в этом месте, подвергаются особому риску. Движение здесь достаточно интенсивное, и, как говорят граждане, пешеходы неоднократно чудом избегали наезда. А других переходов поблизости нет.
Людмила Николаевна и сотрудники администрации согласились: есть основания обустроить искусственные неровности перед данным переходом, добавить освещение знаков «Переход», может быть, оборудовать пешеходный светофор с кнопкой вызова. Вопрос будет предметно обсуждаться с ГИБДД.
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