«Зебра» на Рысева

Жители жалуются на то, что водители не соблюдают скоростной режим, хотя на данном участке дороги есть ограничение до 40 км/ч. Дети, пожилые люди, инвалиды, переходящие проезжую часть в этом месте, подвергаются особому риску. Движение здесь достаточно интенсивное, и, как говорят граждане, пешеходы неоднократно чудом избегали наезда. А других переходов поблизости нет.

Людмила Николаевна и сотрудники администрации согласились: есть основания обустроить искусственные неровности перед данным переходом, добавить освещение знаков «Переход», может быть, оборудовать пешеходный светофор с кнопкой вызова. Вопрос будет предметно обсуждаться с ГИБДД.