В Санкт-Петербурге и Ленобласти стартовали продажи тонометра от СберЗдоровья с услугой удаленного мониторинга

Услуга «Умный мониторинг» доступна жителям Северной столицы и Ленобласти и включает в себя не только медицинский тонометр, но и 3 месяца постоянного наблюдения врачом. Продлить услугу можно на 6 и 12 месяцев. Стоимость на 6 месяцев составляет 1200 рублей, на 12 месяцев – 1900 рублей.

Новый тонометр синхронизируется со смартфоном, с установленным на нем приложением СберЗдоровья, и при каждом замере данных передает показатели в электронный «Дневник наблюдений». К Дневнику имеет доступ врач и пациент. Врач всегда на связи с пациентом и в случае ухудшения показателей может проактивно и быстро отреагировать на изменения – проконсультировать, порекомендовать корректировку лечения или вызов скорой помощи – это можно сделать прямо в приложении, нажав специальную кнопку. Если пациент захочет поговорить с врачом по собственной инициативе, то ему доступны для приобретения телемедицинские консультации.

Дмитрий Домарев, директор по развитию медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье»:

«Мы протестировали и внедрили технологию дистанционного мониторинга пациентов с помощью «умных» устройств других производителей во многих регионах и доказали эффективность такого решения – 78% пациентов достигли компенсации состояния. Вывод на рынок собственного устройства – следующий шаг в развитии бизнеса компании. Простое в эксплуатации устройство по доступной цене и персональным врачом, который отслеживает состояние пациента и контролирует возможные ухудшения – это способ повышения эффективности лечения людей с хроническими неинфекционными заболеваниями и наблюдения за их показателями. Сервис особенно актуален для людей старшего возраста, которые хотят не просто замерять показатели сердечного ритма и давления, но и быстро получать квалифицированную помощь».

Умный тонометр освобождает от необходимости самостоятельно контролировать показатели давления, вручную вести дневник замеров и планировать поход в клинику просто для передачи данных врачу. Продукт актуален для людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и тем, кто нуждается в постоянном наблюдении врача – например, недавно перенес операцию на сердце. Программу можно приобрести и для родных и близких с кардиологическими заболеваниями – так их здоровье всегда будет под контролем специалиста.