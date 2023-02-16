О муниципальном контроле и воздухе

- Ни одно из обращений не осталось без внимания сотрудников отдела муниципального контроля, а за год их поступило более 500. Так, 245 обращений касались соблюдения жилищного законодательства, включая заявления о нарушении тишины и покоя граждан. На нарушителей тишины было составлено 83 протокола. Рассмотрено 137 обращений по вопросу возможных нарушений земельного законодательства, в том числе 133 - по землям сельхозназначения. По каждому обращению произведен выезд, осмотр территории, а также мероприятия профилактического характера. Выписаны предостережения о недопустимости нарушения требований в области земельного, жилищного законодательства и в сфере благоустройства. В ходе личного приема и по телефону сотрудниками отдела проведено 25 консультаций. В 2023 году работа будет продолжена, в числе прочих задач планируется работа по выявлению на территории района несанкционированных свалок, - сказал Александр Беляев.

Он подчеркнул, что, согласно областному «Рейтингу-47», муниципальный контроль Гатчинской администрации получил максимальный балл.

Когда будем знать, чем дышим?

В ходе пресс-конференции, конечно же, был поднят вопрос о состоянии атмосферного воздуха и неприятных запахах, которые мучают жителей уже год.

- Что касается вопросов в сфере экологии и охраны окружающей среды, то 2022 год был не простым. Контрольно-надзорных функций у органов местного самоуправления в этой сфере нет. Наша задача организовать работу тех федеральных органов, которые этим функционалом обладают. И организовать так, чтобы работа была максимально эффективной. В настоящее время контрольно-надзорные мероприятия продолжаются, ситуация стоит на контроле прокурора Ленинградской области. По инициативе активных жителей провели ряд встреч с контрольно-надзорными органами. Это также дало импульс для разрешения ситуации, - сказал Александр Беляев.

В прошлом году за счет областных средств в Гатчине были установлены датчики состояния атмосферного воздуха на ул. Волкова и ул. Зверевой. И, как подчеркнули в администрации, они работают. Параллельно этому администрацией Гатчинского района проведены аукционные процедуры и в ноябре 2022 года заключен муниципальный контракт на установку еще двух датчиков гораздо более широкого спектра (на 22 вещества каждый), информация с которых уже будет доступна всем жителям.

- Мы стали создавать свою муниципальную мониторинговую сеть для контроля за состоянием атмосферного воздуха. Начали с приобретения двух достаточно серьезных приборов для анализа воздуха, пока на территории Гатчины. Контракты заключены. Срок по установке постов мониторинга атмосферного воздуха - первый квартал 2023 года. В наших планах эту территориальную сеть развивать, - сказал Александр Беляев.

- Установка приборов будет осуществляться в местах, за которые голосовали жители Гатчины – это микрорайоны Хохлово поле и Аэродром. Точки, где будут непосредственно установлены приборы, согласованы с соответствующими службами, - дополнил его заместитель главы администрации Гатчинского Илья Носков. - Принципиальная позиция главы администрации Гатчинского района, чтобы с помощью этих приборов люди могли видеть состояние атмосферного воздуха онлайн, поэтому одновременно создается программное обеспечение для мобильного приложения.

Когда начнет работать мобильное приложение, как будет выглядеть и насколько будет удобным, в том числе пожилым людям, – покажет время.

- Хочу поблагодарить экоактивистов, во многом благодаря их позиции мы занимаемся сегодня этой работой. Для создания территориальной наблюдательной сети приобретение приборов - только первый шаг. Дальше стоит вопрос правильной организации эксплуатации этого непростого оборудования. Сейчас мы работаем над выбором организации, которая обладает соответствующей лицензией. Как только мы протестируем оборудование в работе и будем уверены на сто процентов, что все работает точно и надежно, будем транслировать информацию через мобильное приложение широкой массе пользователей.

От запахов страдают не только жители Гатчины. Веревское и Пудомягское поселения ставят ребром вопрос о необходимости установки приборов и на их территории.

- Рассмотрим эту возможность после того, как технология будет опробована на Гатчине, и мы поймем эффективность результатов этих мероприятий. Потому что сами приборы, их монтаж и эксплуатация - дорогостоящие, и связаны с расходованием бюджетных средств, - пояснил Илья Носков.

Виновность промзоны не доказана

В качестве источника резкого запаха в течение года рассматривался не только мусорный полигон у поселка Новый Свет, но и промзона Гатчины. Что показал мониторинг промышленных зон? Есть ли там предприятия, отравляющие воздух?

- В настоящее время подтвержденной информации о наличии в промзонах Гатчины источников этого запаха нет. В рамках своих полномочий мы провели мониторинг промышленных зон, размещенных на территории города Гатчины. Определили всех правообладателей земельных участков, находящихся в этих промзонах, указали классы опасности, защитные зоны и направили информацию в соответствующие контрольные органы. Были проверки, вынесены предписания, но и это не говорит, что там выявлены источники распространения того запаха, который беспокоит гатчинцев, - пояснил Александр Беляев.

Администрацией заключен еще один муниципальный контракт - на поиск источника запаха по двум промзонам Гатчины и анализ результатов исследования с возможным установлением расположения источников выбросов неприятного запаха на территории города. Завершение мероприятий в рамках этого контракта планируется в декабре 2023 года, а в первом квартале 2024 года должна быть получена информация о проведенной работе.

- По результатам исполнения этого контракта можно будет говорить, есть ли в промзонах Гатчины источники запахов или таковых нет, - сообщил Илья Носков.

Татьяна Можаева