Президент объявил о необходимости реформирования системы высшего образования

Глава государства подчеркнул, что необходим синтез всего лучшего, что было в советской системе образования и опыта последних десятилетий. В этой связи он предложил следующее.

Во-первых, вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием. Срок обучения может составить от 4 до 6 лет, при этом даже в рамках одной специальности и одного вуза могут быть предложены программы разные по сроку подготовки в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запроса рынка труда.

Во-вторых, если профессия требует дополнительной подготовки, узкой специализации, то в этом случае молодой человек сможет продолжить образование в магистратуре или ординатуре.

В-третьих, в отдельный уровень профессионального образования будет выделена аспирантура, задача которой готовить кадры для научной и преподавательской деятельности.

- Хочу подчеркнуть, переход на новую систему должен быть плавным. Правительству совместно с парламентариями потребуется внести многочисленные поправки в законодательство об образовании, о рынке труда и т.д. Здесь нужно все продумать, проработать до мелочей. У молодежи, у наших граждан должны появиться новые возможности для качественного образования, для трудоустройства, профессионального роста. Повторю еще раз – возможности, а не проблемы, - сказал Владимир Путин.

Глава государства особо подчеркнул, что те студенты, которые учатся сейчас, смогут продолжить образование по действующим программам. Так же не подлежат пересмотру уровень подготовки и дипломы о высшем образовании граждан, которые уже прошли обучение по ныне действующим программа бакалавриата, специалитета или магистратуры.

Общероссийский Народный фронт возьмет все вопросы, связанные с изменениями в сфере высшего образования, на особый контроль.

Нынешний год объявлен в России Годом педагога и наставника.

- Учитель, преподаватель прямо участвует в строительстве будущего страны и важно повысить общественную значимость учительского труда, чтобы родители больше говорили своим детям о благодарности учителю, а учителя – об уважении и любви к родителям. Давайте помнить об этом всегда, - обратился Владимир Путин к жителям страны.