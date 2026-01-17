«Поезд Победы» встретили в Гатчине
Сегодня, 17 января, в Гатчину прибыл уникальный передвижной музей — иммерсивная выставка «Поезд Победы».
Рубрики: Общество
Наш фоторепортаж о встрече «Поезда Победы» на перроне станции «Гатчина — Балтийская».
Музей на колесах пробудет в Гатчине до 19 января, после чего отправится в Лугу.
Все желающие могут совершить виртуальный тур по экспозиции: https://poyezd-pobedy.ru/3d-tur/
