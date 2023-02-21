Президент предложил увеличить налоговый вычет

- Предлагаю увеличить размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей с нынешних 50 тысяч до 110 тысяч рублей в год, а по расходам на собственное обучение, а также на лечение и приобретение лекарств - со 120 до 150 тысяч рублей», - сказал Путин. Государство вернет гражданам 13% от этих повышенных сумм.

Глава государства отметил, что необходимо не только поднять сумму вычета, но и его востребованность, чтобы вычет предоставлялся в проактивном режиме, не обременительно для граждан.

Напомним, что сейчас родители могут получить налоговый вычет в размере фактических расходов на образование ребенка, но не более 50 тыс. руб. в год. С помощью вычета можно вернуть около 6500 руб. НДФЛ за каждого ребенка. Социальный налоговый вычет на собственное обучение либо обучения брата или сестры пока не может превышать 120 тыс. руб. В 2022 году вступил в силу закон, включающий в налоговый вычет по расходам на медицину, траты на лечение детей (в том числе усыновленных) и бывших подопечных в возрасте от 18 до 24 лет.