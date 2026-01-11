Новый фильм «Буратино» с начала проката собрал свыше 2 млрд рублей

«Общие сборы — 1 000 796 617 рублей», — говорится в сообщении Единой автоматизированной информационной системы.

Кроме того, на сайте ЕАИС говорится, что предпродажи составили почти 184 млн рублей.

Создатели картины заявили, что это не пересъемка советского телефильма 1975 года, а новая версия истории по мотивам «Пиноккио» Карло Коллоди и «Золотого ключика, или Приключений Буратино» Алексея Толстого. Режиссер Игорь Волошин ранее объяснял, что сценарий соединяет два литературных источника и предлагает современное прочтение знакомой сказки. По его словам, авторы старались сохранить дух классического произведения, но при этом сделать фильм понятным и интересным нынешней аудитории, в том числе детям.

Источник фото: Кадр из фильма «Буратино», реж. Игорь Волошин, 2025, Кинокомпании «Водород» и Art Pictures Studio, «Национальная Медиа Группа», Art Pictures Distribution при поддержке Фонда Кино