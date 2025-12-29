Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 30 декабря

В Новый год и Рождество мы спешим порадовать своих родных и близких. Как сочетать при этом традиционное и оригинальное? Новогодние и рождественские подарки, вкусные сувениры на все случаи жизни предлагает пекарня «Мельница» в поселке Вырица. Смотришь на это чудо – и глаза радуются, пробуешь на вкус – и ощущаешь счастье.