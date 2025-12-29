Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 30 декабря
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 30 декабря 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
30.12.2025 с 09:00 до 12:00
Сиверское ТУ:
д. Белогорка (частично),
СНТ «Белогорка» (Зеленая гора),
д. Новосиверская (частично).
30.12.2025 с 09:00 до 12:00
Пудостьское ТУ:
д. Корпиково,
д. Черново (частично),
СНТ «Корпиковское»,
СНТ «Лияф».
30.12.2025 с 09:00 до 12:00
Сяськелевское ТУ:
д. Сяськелево (частично).
