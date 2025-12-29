Поиск на сайте
Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 30 декабря

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 30 декабря 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

30.12.2025 с 09:00 до 12:00

Сиверское ТУ:

д. Белогорка (частично),

СНТ «Белогорка» (Зеленая гора),

д. Новосиверская (частично).

 

30.12.2025 с 09:00 до 12:00

Пудостьское ТУ:

д. Корпиково,

д. Черново (частично),

СНТ «Корпиковское»,

СНТ «Лияф».      

 

30.12.2025 с 09:00 до 12:00

Сяськелевское ТУ:

д. Сяськелево (частично). 