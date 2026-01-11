Деревня Лампово: сохранить историко-культурное наследие

О том, как прошел 2025 год в деревне Лампово, мы поговорили с руководителем АНО «Центр изучения и сохранения русской старины», кандидатом исторических наук, ученым секретарем Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, председателем старообрядческой общины деревни Лампово Денисом Ермолиным.

Никольская ярмарка и участие в съемках фильма

Одним из самых ярких событий прошедшего года стала традиционная Никольская ярмарка, прошедшая в деревне Лампово 24 мая. Этот замечательный праздник организован старообрядческой общиной деревни Лампово совместно с Центром изучения и сохранения русской старины при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области и администрации Гатчинского округа.

Никольская ярмарка проходит в деревне Лампово вот уже пять лет, с каждым разом собирая все больше гостей, мастеров, фольклорных коллективов из Гатчинского округа, Санкт-Петербурга и других городов России. Исконно русский дух, погружение в историю, атмосфера праздника, традиционное ярмарочное веселье - в этот день каждый может прикоснуться к русской старине, унося с собой в сердце ее частицу.

Весной 2025 года в России прошла презентация фильма «Группа крови» о детском лагере смерти в Вырице во время Великой Отечественной войны (режиссер Максим Бриус). Ряд важных эпизодов для этой картины снимали в деревне Лампово.

- Это очень ценно для нас, ведь участие наших старинных домов в съемках исторических фильмов - важный стимул для жителей деревни к сохранению своего историко-культурного наследия, - отмечает Денис Ермолин. - Горжусь тем, что наша семья стала сопричастной к этому важному делу, не только снявшись в эпизодах фильма, но и помогая съемочной группе словом и немного делом.

Арт-резиденция «Самовар и прялка»

Среди важных событий 2025 года - открытие арт-резиденции «Самовар и прялка» в Лампово. Реализацию этого проекта Центру изучения и сохранения русской старины помогает осуществить грантовая поддержка губернатора Ленинградской области.

- Для размещения арт-резиденции один из местных жителей деревни Лампово, наш большой друг Николай Сергеев предоставил в безвозмездное пользование пустующую старинную избу, - рассказал Денис Ермолин. - На средства гранта мы привели в порядок территорию вокруг избы, обустроили пространство внутри самого дома. В настоящее время арт-резиденция по сути стала штаб-квартирой нашего Центра, где мы можем проводить мероприятия в любое время.

- Первым событием в арт-резиденции стала премьера документального фильма Марии Шлямовой «Камо грядеши?» о старообрядцах деревни Лампово, - говорит Денис Сергеевич. - Мария — студентка второго курса. Она приезжала в деревню на протяжении весны и лета для съемок фильма.

Также в арт-резиденции прошел ряд встреч с краеведом Андреем Бурлаковым, который представлял свои книги и рассказывал о своем проекте строительства в деревне Лампово усадьбы «Музейная горка».

23 ноября в арт-резиденции состоялась творческая встреча с ансамблем народной песни «Журавушка» Дома детского творчества Петроградского района Санкт-Петербурга. Участники ансамбля рассказали, что им дают занятия фольклором и поделились планами на будущее. Встреча продолжилась пением, танцами, экскурсией по деревне.

Книга памяти и славы деревни Лампово

На официальном открытии арт-резиденции «Самовар и прялка», которое состоялось 20 декабря, Андрей Бурлаков представил свой новый труд — «Книгу памяти и славы уроженцев и жителей деревни Лампово — участников Великой Отечественной войны и жертв немецко-фашистской оккупации 1941–1945». Эта книга стала очередным проектом АНО «Центр изучения и сохранения русской старины», реализованным при поддержке администрации Гатчинского округа в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В книге содержатся биографические сведения о 180 фронтовиках — защитниках Отечества, участниках партизанского движения, тружениках тыла, узниках фашистской неволи, погибших в период вражеской оккупации. В издании приводится большое количество документов, фотографий и воспоминаний о боевом прошлом ветеранов. Полный список участников Великой Отечественной войны, к сожалению, восстановить невозможно, ведь многие из них давно уже ушли из жизни, а имена их оказались забыты.

- Можно сказать, что это предварительное издание, первые наметки, - говорит Денис Ермолин. - Уверен, что после выхода книги найдутся еще потомки тех, кто был связан с деревней Лампово в военный период, и лет через пять мы сможем переиздать уже более полную «Книгу памяти и славы».

- Несмотря на скромный тираж (всего 150 экземпляров), это издание очень важно для нас в свете военной истории деревни Лампово, - отмечает Денис Сергеевич. - В начале войны из деревни по призыву ушли на фронт практически все, кто мог держать в руках винтовку. Большая часть из них были коренными ламповцами - Платоновы, Изотовы, Сонины, Кисточкины, Панкратьевы, Лаптевы, Соколовы и многие другие. Издание этой книги позволит местным жителям не забывать о том, что они являются наследниками победителей.

Атмосфера на открытии арт-резиденции была необыкновенно теплой и дружественной, собралось очень много людей. Все желающие получили книгу с автографом Андрея Бурлакова, и первой из них стала Татьяна Ивановна Воскресенская — бывшая малолетняя узница концлагеря Дахау. Затем гости подкрепились ароматным травяным чаем с пирогами. Желающие приняли участие в мастер-классе по мокрому валянию из шерсти, который провела Татьяна Александровна Пухова.

Воссоздание дома Тиханова

Как рассказал Денис Ермолин, среди проектов Центра изучения и сохранения русской старины, намеченных на ближайшее будущее — воссоздание в Лампово легендарного дома Тиханова.

Даниил Алексеевич Тиханов до революции был старостой деревни Лампово и местной староверческой общины. Особняк Тихановых на Центральной улице был одним из самых больших и красивых в деревне. В начале 1990-х годов потомки этого рода передали дом государству. Предполагалось, что в нем разместится музей. Даже начали проводить реставрационные работы, но потом все застопорилось, и здание стало быстро разрушаться. Его начали грабить и постепенно просто разобрали на дрова. Экспонаты, которые туда приносили люди, были расхищены. Некоторые вещи смог спасти Андрей Бурлаков, передавший их в некоторые гатчинские музеи.

Дом Тиханова был полностью разрушен уже к началу 2000-х годов, но участок остался.

- В 2019–2020 годах я поднял вопрос о передаче этого участка нашей общине для восстановления дома, - говорит Денис Ермолин. - Участок размежевали, а в январе 2025 года я случайно узнал, что он выставлен на торги. Участок продолжает находиться на балансе Ленинградской области, и сейчас стоит задача присвоить ему вид разрешенного использования. Если это случится, и участок передадут общине, мы будем искать инвесторов для воссоздания дома Тиханова с целью создания там духовно-просветительского центра. Уже есть талантливые архитекторы, которые готовы безвозмездно разработать дизайн-проект, соответствующий историческому облику утраченного дома, но при этом наполненный современной инфраструктурой. Предполагается проводить там мероприятия не только церковной направленности, но и вести культурно-просветительскую и творческую деятельность.

- Даниил Алексеевич Тиханов был очень уважаемым человеком в деревне, а его дом служил символом преемственности истории Лампово, - подчеркивает Денис Сергеевич. - Если у нас всё получится, и нам удастся воссоздать особняк, это будет важным сигналом для местных жителей, что память сохраняется. А в деревне Лампово появится еще одна точка притяжения, помимо уже имеющихся.

Юлия Лысанюк