Встреча с моряком-героем

Константин Иванович родился 23 декабря 1927 года. Был младшим из братьев в своей большой семье. Все они ушли на войну. Константин тоже просился на фронт, но мал был и работал в семье за всех братьев: пахал, сеял, косил... Призвали его, шестнадцатилетнего, только в 1944 году. И отправился Константин с сотнями других призванных в теплушках, не зная куда.

Привезли всех в Архангельск, а оттуда - на кораблях в Мурманск, на берег Кольского залива, где по полгода длятся полярный день и полярная ночь, но северное сияние такое яркое, что видны были подводные лодки и суда, проходившие в ночи по заливу. Здесь морской артиллерист Моисеев вместе со своим расчетом подбил немецкую подводную лодку и получил благодарность командования. О Победе моряки узнали от командира. Радость была такой, что море успокоилось, шторм прекратился! Наступила тишина...

Много интересного - веселого и печального - рассказал Константин Иванович в музее Красногвардейского укрепрайона. Скоро мы сможем посмотреть снятое в музее, в рамках проекта Фонда Андрея Кончаловского «История от первого лица», интервью с участником Великой Отечественной войны, награжденным орденом Великой Отечественной войны II степени и множеством медалей.

Здоровья вам, Константин Иванович! Долгие годы радуйте нас своими замечательными рассказами о войне и мире!

Людмила Чиринскайте