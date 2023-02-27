Что находится за стенами московского кремля?

Экскурсии в Кремль в Москве очень популярны, потому что заглянуть за легендарные красные стены без пропуска непросто. История Кремля берет свое начало с середины XII века, когда Москва была основана. Первоначально Кремль был построен как крепость для защиты от набегов на город. Впоследствии Кремль стал центром власти России и местом для коронации российских царей, а Красная площадь стала центром притяжения горожан, когда-то там была ярмарка, а вплоть до начала 20-го века по площади были проложены трамвайные рельсы.

Экскурсия в Московский Кремль - это отличный способ узнать больше об истории России и посмотреть на живописные памятники архитектуры. В Кремле находятся несколько знаковых зданий, таких как Архангельский собор, церковь Вознесения, церковь Двенадцати Апостолов, Патриаршие палаты, Иван Великий Колокольня и многие другие.

Один из самых популярных объектов в Кремле - это собор Василия Блаженного. Этот красочный собор был построен на Красной площади в 1555 году по приказу царя Ивана Грозного. Он известен своими красивыми куполами и уникальным архитектурным стилем. Внутри собора вы можете увидеть росписи, своды и множество других украшений, которые были созданы в XVI веке.

Кроме того, в Кремле находится Грановитая палата, где хранятся коронации российских царей и императоров, и Алмазный фонд, который является домом для крупнейшей коллекции драгоценных камней и ювелирных украшений в мире. Здесь вы можете увидеть такие уникальные объекты, как Орловский бриллиант. Грановитая палата была построена по приказу Ивана III в 1487 году и была использована в качестве хранилища царских сокровищ. Здание было построено из камня и облицовано гранитом, что дало ему имя "Грановитая". Одним из главных достопримечательностей в палате является Тронный зал, где цари и императоры России проводили свои церемонии коронации и официальные приемы. Кроме Тронного зала, в Грановитой палате есть множество других интересных комнат и залов, которые можно посетить в рамках экскурсии. Некоторые из них включают в себя Оружейную палату, где хранится коллекция древнего и современного оружия, а также Кухню, где готовились блюда для царской семьи и приглашенных гостей.

Посетить Кремль можно только в составе организованной экскурсии, пользуйтесь услугами профессиональных гидов, чтобы прикоснуться к тайнам Кремля.