Новый Свет – посёлок с интересной историей

Таинственная находка школьников

В Новгородской писцовой книге 1499/1500 годов в Ижорском погосте Ореховского уезда Водской пятины на земле Великого Новгорода переписчики Дмитрий Китаев и Никита Семенов зафиксировали расположенные в непосредственной близости друг от друга деревни «Замошье» и «Замошье жъ». Они были расположены на берегу безымянного ручья, в нескольких верстах от селения «Хотчино», ставшего впоследствии городом Гатчина, расположенного на землях соседнего Дяглинского погоста Копорского уезда. Рядом с вышеуказанными селениями проходила граница погостов и уездов.

Владельцем земельных угодий, приписанных к деревням «Замошье» и «Замошье жъ» – был тогда помещик «Палка Уваров», живший в первом селении вместе с дворовым человеком «Ваской Зубаревым». Первая деревня состояла из двух дворов, вторая – из трех. Известно, что Ижорский погост, расположенный в бассейне реки Ижора, отчего он получил свое название, был приписан к Никольской церкви. Согласно официальным данным и находкам, обнаруженным археологами в местных курганах, первые селения появились в этих мес-

тах в ХI – ХIII веках. Однако случайно обнаруженный в этих местах артефакт заставил по-иному взглянуть на историческое прошлое родного края.

7 мая 1985 года учащиеся 5-го класса Пригородной средней школы нашли в поле, примыкающем к поселку Новый Свет, странный каменный предмет, который они передали своей учительницы истории Нине Васильевне Шедеркиной. Она безошибочно определила, что это «долото» – древнейшие орудие труда, загадочным образом оказавшееся в этих местах.

Впоследствии эту находку она передала мне, в надежде узнать о ней что-нибудь подробнее и «пристроить» в какой-нибудь исторический музей. В 2008 году на одном из мероприятий я показал «долото» известному петербургскому исследователю, историку Сергею Леонидовичу Кузьмину (1966–2020 гг.), бессменному руководителю Северо-Западной археологической экспедиции. По времени он отнес любопытную находку к эпохе неолита, сказал, что она не может иметь отношение к окрестностям Гатчины и, скорее всего, в ее местонахождении кроется какая-то тайна.

Несмотря на его просьбу пока не выставлять артефакт в экспозиции местных музеев, я передал его в открывшийся после капитального ремонта и реконструкции Музей истории города Гатчины, где исследованием шлифовального сланцевого «долото» занимался уже другой археолог – гатчинец Иван Вадимович Стасюк, датировавший его III-II тысячелетием до нашей эры. После того как экспонат был выставлен на всеобщее обозрение, он пополнил список загадочных находок, не соответствующих привычной хронологии.

Финские деревни Большое и Малое Замостье

Удалось установить, что в шведский период на месте деревень находились пустоши, и только к середине ХVII века здесь появилось селение «Samots», приписанное к Славянскому погосту. Эта деревня была основана финскими переселенцами, прибывшими для освоения Ингерманландии, и вошла в состав одной из шведских усадеб. Рукописная карта Ингерманландии 1699 года зафиксировала на месте современного поселка Новый Свет селение с названием «Samesta».

На карте Андиана Шхонебека, выполненной в 1705 году, обозначена деревенька «Самосъ». Начиная с петровского времени, это селение было приписано к Славянской мызе, принадлежавшей помещику Карлу Самуиловичу Скавронскому (родному брату императрицы Екатерины I), а в дальнейшем его потомкам.

В документах ХVIII столетия сначала упоминается единая деревня Замостье (1765 г.), позднее – две, расположенные примерно в версте друг от друга Большое и Малое Замостье, заселенные финскими крестьянами. Интересно будет отметить, что крепостные крестьяне Большого Замостья Тагван Осипов и Юган Матвееев пополнили список погибших ополченцев, принимавших участие в Отечественной войне 1812 года.

На топографической карте окрестностей Санкт-Петербурга, составленной в 1831 году Ф.Ф. Шубертом, обозначены: Большое Замостье, состоящее из 25 крестьянских дворов, и Малое Замостье – 9 дворов, к которой примыкала такая же по размерам деревня Коргози.

В 1838 году, когда эти деревни принадлежали графине Юлии Павловне Самойловой (владелице усадьбы «Графская», впоследствии – «Царская Славянка»), в Большом Замостье числилось 81 крестьян мужского пола и 95 женского, в Малом Замостье – 69 мужского пола и 60 женского. Основной состав населения составляли финны-ингерманландцы. Самыми распространенными фамилиями были Пеннонен, Кекконен, Пендонен, Кирьянен и другие. С 1846 года эти селения Царскославянской вотчины были причислены к Департаменту уделов и стали подчиняться Мозинскому приказу Красносельской удельной конторы, а позднее вошли в состав Мозинской волости.

Деревни Большое и Малое Замостье относились к разряду малых селений уезда (в 1862 году в Большом Замостье было 26 дворов, проживало 89 мужчин и 95 женщин; в Малом Замостье – 18 дворов, 69 мужчин и 74 женщины). Крестьяне занимались хлебопашеством и огородничеством, служили извозчиками, егерями и лесниками.

К деревням примыкал большой лесной массив с болотистыми и луговыми участками, простиравшийся по правому берегу реки Ижора и ее притоков, использовавшийся для проведения императорских охот. Часть своих угодий крестьяне сдавали для проведения охот состоятельным господам и дачникам (в 1906 году за 225 рублей за один сезон). В течение более 30 лет их постоянным арендатором был великий князь Владимир Александрович (один из трех сыновей Александра II), а в начале ХХ века ими стали представители известной династии пивоваров Дурдиных. Земли, расположенные близ деревень Большое и Малое Замостье, Коргузи и других, уездное земство сдавало под летние лагеря лейб-гвардии Кирасирским полкам.

В 1913 году в Большом Замостье числилось 44 домохозяйства. Жизнь крестьян была здесь довольно тихой, без происшествий. Редко попадались сообщения местного характера в губернской и уездной прессе. «Царскосельское уездное Полицейское управление разыскивает утерянный крестьяниным Царскосельского уезда, Мозинской волости, деревни Б. Замостье Иваном Кекконеным паспорт, выданный из Мозинского волостного правления 1 августа 1894 года за № 85 сроком на один год, – указывалось в заметке, опубликованной в газете «Санкт-Петербургские уездные ведомости в марте 1895 года. – В случае розыскания паспорт этот считать недействительным».

В 1899 году в одной из крестьянских изб деревни Большое Замостье было открыто одноклассное училище, разместившееся в наемном помещении – в одной из крестьянских изб. В 1903 году на средства, выделенные уездным земством, для него было построено специальное здание, а учебное заведение стало двухклассным. Училище посещали дети из деревень Большое и Малое Замостье, Коргузи. Состав учащихся был смешанным – финны и русские. В 1912 году здесь обучалось 47 детей. В 1911 году упоминается учительница «мадемуазель Сталь», в 1913 году здесь работала учительница Александра Александровна Рожкова.

Там, где охотились государи

Начиная с эпохи императора Александра II, местные леса входили в состав Царскославянской удельной лесной дачи. Здесь в сопровождении свиты и гостей бывали императоры

Александр III и Николай II. Особенно славился замостский тетеревиный ток.

Здесь же, в лесной чаще, непосредственно примыкающей к деревне Малое Замостье, находился так называемый «Зубрятник», в котором с 1898 года содержалось восемь беловежских зубров. Для содержания животных была огорожена площадь приблизительно в одну десятину, откуда их с весны до осени отпускали на свободу в местный лес. На зубров не охотились (могли убить только больного и старого зверя). На лесных просторах водилось много лосей, волков, лис, зайцев… В качестве загонщиков зверей участвовали местные крестьяне, преимущественно молодежь. На одной из просек располагался охотничий домик, где можно было остановиться на короткий отдых, попить чаю, согреться.

Одна из императорских охот близ деревни Большое Замостье прошла 16 марта 1885 года. Упоминания о тереревином токе в окрестностях Малого Замостья можно найти в хронике императорской охоты, начиная с конца ХIХ века.

Записи о посещении этих мест есть в Дневнике императора Николая II:

- 1901 год, 13 апреля: «Около 2 час. поехали на тетеревиный ток близ д. Замостье. Убил 5 штук».

- 1904 год, 27 апреля: «Ночью поехали в другой глухариный ток за дер. Замостье. Погода была теплая, но ветреная. Убил 2 глухарей и вернулся в 5 часов…»

- 1904 год, 24 ноября: «В 12 ½ поехал на охоту в Царскославянский лес. Погода была скверная, дуло и шел мокрый снег. Убил лося с хорошими рогами, но всего с 4-мя отростками. Вернулся домой в 4 часа…»

В местной прессе также встречаются сообщения о проходивших здесь охотах.

«Недавно в Царскославянской лесной даче проходила Великосветская охота, – рассказывала в декабре 1914 года газета «Гатчина». – В охоте принимали участие ловчий Его Величества действительный статский совелник В.Р. Диц, князь Трубецкой, князь Волконский, граф Шереметьев и другие. Трофеями были пять матерых волка».

В 1996 году интересные воспоминания о прошлом мне удалось записать со слов гатчинского старожила, полковника в отставке, сына потомственного царского егеря Сергея Андреевича Бабурина:

«В 1915 году семилетним мальчиком вместе с отцом я участвовал на охоте графа-иностранца, приехавшего из Петербурга. Она проходила в «Зубрятнике» за деревней Малое Замостье, на Царскославянской охотничей даче. Место это было огорожено высокой изгородью, и там по лесу бродили зубры; я видел одного из них – здорового зверя. Мой отец выполнял роль егеря-оруженосца, а я – мальчика-помощника. Нужно было подать графу патроны, подставить скамеечку, поднести флягу с кофе, закрыть ящик с патронами и прочее. Нам было определено специальное место, обозначенное номером. Крестьяне криками, свистом и калатушками погнали зверя вперед, ближе к нам, но граф всё равно промахнулся. Несмотря на это, он был в хорошем настроении и дал мне после охоты серебряный пяти-

рублевок. Бывали господа жадные, а этот оказался щедрый».

Колхозная жизнь советской деревни

Вскоре после Октябрьской революции был создан Замостский сельский совет Гатчинского уезда с центром в деревни Большое Замостье. С 1923 года местные селения упоминаются в составе Троцкого уезда Петроградской губернии. Согласно перепеси населения за 1926 года в Большом Замостье проживало 347 человек, в Малом Замостье – 182 человека, в Коргузи – 97 человек.

Известно, что 23 сентября 1928 года председателем сельсовета, вместо выбывшего по болезни Акимова, был избран Иван Пеннонен. В том же году эта территория вошла в состав Колпанского сельсовета.

Переломным в истории деревень стал 1931 год, когда здесь были созданы колхозы, а крестьяне получили государственные акты на пользование землей.

В Малом Замостье (председатель – И.А. Пендонен) колхоз получил название «Нуори-Кульвяя» (с финского – «Новый сеятель»), первоначально в него вошли 15 крестьянских семей.

В небольшой деревне Коргузи (22 двора) инициаторами создания колхоза выступили Адам Пендонен, Абрам Колье и Михаил Пендонен. Сельхозартель получила название «Новый Свет», в личных хозяйствах в этой деревне на 1927 год имелось 18 лошадей (из них 17 рабочих), 30 коров, 9 нетелей, 3 быка и другие домашние животные. Небогатым был сельскохозяйственный инвентарь. Общее количество земли составляло 213,50 гектаров.

Быстро разростался колхоз «Большое Замостье», организованный в одноименной деревне и имевший 496,89 гектаров земли. В предвоенный период в нем трудилось более 150 человек.

Колхозная жизнь давалась нелегко, некоторые крестьяне-единоличники саботировали новую систему деятельности. Например, в передовой заметке о сокрытии семян колхозниками, опубликованной в районной газете «Красногвардейская правда» в марте 1933 года, сообщалось: «Не лучше идет подготовка к весне в деревне Большое Замостье. Семена полностью не собраны, взятая в прошлом году из Комвзаима семссуда не возвращена. Единоличник А.И. Киряянен заявил, что у него только 3 мешка семян картофеля, а поэтому он план выполнить не может. Тогда как при проверке у него было выявлено 40 мешков спрятанного картофеля».

Сохранились протоколы общих собраний местных колхозов, на которых решались самые разные вопросы. Например, 19 июня 1937 года в колхозе «Большое Замостье» слушался доклад товарища Микитюка «Об организации колхозной ячейки союза воинствующих безбожников». Однако желающего возглавить эту работу не нашлось.

В колхозе «Нуори-Кульвяя» 3 июля того же года рассматривался вопрос «О сенокошении». Предлогалось провести между крестьянами раъяснительную работу «о прекращении самовольной косьбы путем составления актов и предания суду». Было решено активизировать колхозников для окончания сеноуборки.

В 1935 году в сельхозартели «Большое Замостье» появился первый в этих местах трактор, была построена образцовая животноводческая ферма, куплен радиоприемник. К 1939 году была завершена электрофикация деревень.

«Колхозники сельхозартели «Новый Свет» Колпанского сельсовета приобрели радиоприемник стоимостью 450 рублей и установили его в Красном уголке, – сообщала в информационной заметке о культурных преобразованиях в деревне в декабре 1939 года газета «Красногвардейская правда». – По вечерам колхозники собираются в Красном уголке и коллективно слушают радиопередачи».

В Большом Замостье имелась начальная школа, работали магазин и чайная. В тридцатых годах количество домов возросло: в Большом Замостье – до 89, в Малом Замостье – до 48. В окрестностях вышеперечисленных деревень велись торфоразработки.

Листая страницы отчета юных следопытов

О природных особенностях края, периоде становления колхоза, довоенном времени можно узнать из отчета следопытов 8-го класса Гатчинской средней школы № 4 «Деревня Малое Замостье», который хранится в моем архиве. Свою краеведческую экспедицию они провели летом 1959 года:

«Названа деревня Малым Замостьем, так как расположена в основном на правом берегу небольшой речки, через которую перекинут ряд мостов. Местные жители название речки не знают и называют ее просто ручьем, но всё-таки это речка. Ширина ее русла в районе деревни 2,5–3 метра, глубина 25–30 см, она впадает в реку Ижора.

Деревня Малое Замостье расположена к востоку от Гатчины на расстоянии 4 км от города. Местность представляет собой слабохолмистую низменную равнину, в значительной мере заболоченную. В окружении деревни совхозные поля, пересеченные глубокими дренажными канавами. На расстоянии 1,5 км к востоку и северо-востоку находится обширный лесной массив…

Время возникновения населенного пункта установить не удалось. Самая старая жительница деревни – Д.А. Пендонен 1887 года рождения – не смогла ничего сказать об этом. До революции в Малом Замостье были отдельные хозяйства финнов-крестьян. Болшинство из них имели маленькие земельные наделы и не могли выбиться из нужды. В церковные праздники крестьяне отправлялись в гатчинскую кирху. Молодежь развлекалась как могла. По соседству на хуторе жил поп. На его полях гнули спины крестьяне. В деревне Большое Замостье была начальная школа, но ее имели возможность посещать дети зажиточных крестьян…

В 1931 году в Малом Замостье был создан колхоз «Нуори-Кульвяя». Местный поп пытался организовать противодействие, но поддержки не имел и был раскулачен. Старожилы деревни с гордостью говорят о своем довоенном колхозе как о хорошо организованном, доходном и культурном хозяйстве. Колхозник получал на трудодень 10–12 килограммов картофеля, 6–7 килограммов капусты и других продуктов питания. Нужда осталась в далеком прошлом. Не стало в деревне неграмотных. Был построен свой хороший клуб…»

Андрей Бурлаков

Продолжение следует