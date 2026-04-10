Весна и аллергия приходят вместе!

Виновата гигиена?

- Конечно, рост аллергопатологии есть, и одна из основных теорий этого роста – гигиеническая. Проблема в том, что мы стали сильно блюсти гигиену: часто мыться, избегать контакта с природой. Мы старательно намыливаем руки после каждого контакта с животными и так далее. А частое мытье с мылом повреждает кожный барьер, то есть мы смываем свой защитный липидный слой.

- Как быть – долой гигиену?

- Не надо ежедневно, принимая душ, тереться мочалкой и необязательно каждый раз себя полностью намыливать – только особо загрязняемые места. Потому что всё в совокупности влияет на работу нашего иммунного ответа. Ему, грубо говоря, становится нечем заняться, и он начинает воспринимать нормальные вещи как вредоносных агентов. Например, пыльцу березы – казалось бы, что в ней плохого?

Но тут, конечно, помимо гигиены должна быть еще отягощенная наследственность – аллергические заболевания чаще всего передаются по наследству. Если у мамы или папы есть аллергический ринит, бронхиальная астма или пищевая аллергия (эти заболевания передаются одними и теми же генами), то, конечно, велика вероятность, что ребенок это унаследует. Если у обоих родителей есть аллергопатология, вероятность возрастает.

- А как же экология, на которую принято всё списывать?

- С экологией тоже может быть связано: у городских жителей частота аллергий выше, чем у коренных деревенских. Но проводимые исследования показали: если человек из города переезжает в деревню, частота аллергии почему-то увеличивается. Хотя, конечно, здоровая экосистема – это всегда плюс для нашего иммунитета.

Прививка от берёзы

- Сейчас есть заносы пыльцы из южных регионов – пыльца ж несется на тысячи километров, поэтому пациенты ощущают симптомы, хотя еще ничего не распустилось. Всё зависит от погодных условий. Если зима очень теплая, то уже в январе могут появляться первые признаки; в холодную погоду сезон аллергии может начаться в мае.

- Что вы порекомендуете пациентам, у которых проявилась аллергия на березу?

- Естественно, не мучиться и сразу начать симптоматическую терапию. Почувствовали, что начался зуд в носу, постоянный насморк, стекание слизи по задней стенке носоглотки – не надо ждать, когда само пройдет, начинайте пить антигистаминные препараты ежедневно до окончания сезона цветения.

Как понять, что отцветает береза? Есть сайты, и у «Яндекс.Погоды» появилась отдельная графа, где указан уровень пыльцы в окружающей среде; когда он перестанет фиксироваться, можете считать, что береза отцвела. Это обычно случается к середине июня.

Если антигистаминные таблетки не помогают, мы можем назначить гормональный или барьерный спрей в нос, капли в глаза с антигистаминами или комбинированные капли с антигистаминами и гормоном в нос. Плюс антилейкотриеновые препараты, которые нацелены на блокирование аллергического воспаления в дыхательных путях. Но, конечно, сразу весь арсенал мы на пациента не обрушиваем, смотрим постепенно.

- Какие бытовые меры можно принять?

- Естественно, если на дворе – пиковый уровень пыльцы березы, а у вас на нее аллергия, не надо в этот день планировать пикник на свежем воздухе. Это может закончиться сильным обострением, когда приходится даже преднизолон или дексаметазон назначать в таблетках, чтобы как-то снять сильно выраженные отеки глаз и прочее. То есть мониторим уровень пыльцы, прежде чем планировать какую-то активность на свежем воздухе.

Плюс ваша погода – после дождя. После проливного дождя можно запланировать продолжительную прогулку, потому что вся пыльца будет прибита, лежа внизу и не раздражая ваши дыхательные пути. Можно использовать во время прогулки специальные очки для аллергиков и назальные фильтры.

После пребывания на улице рекомендуется принимать душ: вы заходите домой, убираете всю верхнюю одежду в отдельный шкаф и полностью смываете с себя всю пыльцу – с волос, с тела – и переодеваетесь в чистую домашнюю одежду. И так на регулярной основе. Некоторые аллергологи рекомендуют ставить на окна специальные фильтры – плотные сетки, но через них и воздух плохо проходит, потому что сетка очень мелкая. В частном доме ставят приточный бризер – это отдельная система вентиляции, при которой можно жить вообще с закрытыми окнами, чтобы пыльца не неслась в дом. Во время проветривания она заносится через открытое окно, и вы испытываете симптомы уже не только на улице, но и дома.

- Обещают, что в скором будущем появится вакцина от аллергии на березу…

- Да, и я рекомендую обсудить возможность такой терапии с вашим врачом. Вообще, так называют аллергенспецифическую иммунотерапию – АСИТ, препараты для которой давно существуют на российском рынке. Как правило, это подъязычные капли, содержащие раствор с концентрированным аллергеном березы. Его нужно капать под язык на протяжении нескольких месяцев до начала сезона цветения и непосредственно в сезон – вплоть до окончания. Подобные препараты есть от аллергии на березу, на луговые травы (в форме таблеток), на клещей домашней пыли. Потому что в каждом сезоне присутствует доминирующий аллерген. Весной это береза, в июле доминирует тимофеевка, в августе – полынь, и надо с аллергологом решать, есть ли показания к АСИТ-терапии или нет: выраженность симптомов, количество сезонов, в которые человека обеспокоит аллергия. Причем к одному аллергену могут добавляться и другие, как бусины в ожерелье, и АСИТ-терапия способна остановить этот процесс. Даже если вы принимаете капли только от березы, это профилактика любой респираторной аллергии, потому что меняется иммунный ответ организма.

Остановите атопический марш

- Может ли аллергия пройти сама собой?

- Вы можете терпеть и ждать, и, возможно, ваша аллергия спонтанно уйдет в ремиссию, как любое хроническое заболевание. Но если вы выбрали тактику ждать и ничего не предпринимать со своим аллергическим ринитом, то есть риски, что в последующие сезоны у вас разовьется бронхиальная астма. Также велика вероятность, что симптомы аллергии не пройдут, а будут с каждым годом усугубляться, и то, что помогало вам до, уже не будет помогать после.

- Аллергия может прогрессировать?

- Да, и бронхиальная астма – своего рода завершение атопического марша. В детстве этим пациентам обычно ставят диатез, т. е. атопический дерматит, потом у них начинается аллергический ринит, а потом – бронхиальная астма. Вот такое развитие событий. Аллергия, как все хронические заболевания, не вылечивается, и задача аллерголога – облегчить пациенту жизнь, остановить этот атопический марш и как можно быстрее увести человека в контролируемую ремиссию.

Однако надо понимать, что «кожная аллергия» – это распространенный миф. Атопический дерматит – это отдельное хроническое дерматологическое заболевание. Почему его связывают с аллергией? Потому что атопический дерматит и дает старт такому понятию, как атопический марш: через поврежденную кожу человек контактирует с окружающей средой, и белки, которые летают вокруг (например, пыльцы, или эпителия животных, или клещей домашней пыли, или пищевых аллергенов), попадают на поврежденную кожу. А дальше иммунитет – в шоке, потому что, например, белок яйца должен попадать в организм через рот – тогда он воспринимается как нормальный антиген. А когда этот белок попадает через поврежденную кожу, начинается выработка антител и, как следствие, аллергия. То есть всё не так просто. Аллерголог работает чаще всего, как детектив: он сопоставляет симптомы, время начала этих симптомов, условия, делает выводы и потом уже может подтвердить это анализами – а может и не подтвердить, потому что не все типы аллергии подтверждаются анализами.

У детей очень много дерматологических заболеваний, похожих на атопический дерматит, но нельзя грести всё под одну гребенку. У маленького ребенка сам по себе кожный барьер более чувствительный и чаще раздражается. Так что в большинстве случаев сажать на диету кормящую маму не нужно. А из-за того, что мама соблюдает гипоаллергенную диету, происходит процесс избегания, и потом иммунитет ребенка тоже реагирует – он же с этими пищевыми аллергенами не контактировал! И в некоторых случаях, особенно детям с отягощенным аллерго-анамнезом, когда у обоих родителей аллергия, мы даже можем начать раньше вводить прикорм распространенными аллергенами, чтобы аллергия не развилась.

- Чтобы он адаптировался?

- Да, пока иммунитет чистый и вообще ничего не знает об окружающем мире и о еде – чтобы он потом не начал воспринимать эти пищевые антигены как вредоносные объекты. Если ребенок с атопическим дерматитом впервые поконтактирует с потенциальным аллергеном через кожу – например с арахисом, то, когда он его попробует на вкус, может проявиться аллергия.

И с животными надо контактировать. Есть семьи, которые убирают из дома животных, потому что у них родился ребенок. Это и негуманно, и для иммунитета плохо. Как показывают исследования, у детей, которые с рождения живут в одной квартире с домашними животными, аллергия на них развивается реже, чем в семьях, где питомец появился позже. Это, конечно, не гарантия, что аллергии не случится, но в глобальном плане наличие в квартире кошки или собаки – хорошее противоядие против аллергии.

- Как понять в домашних условиях, что у ребенка именно аллергия, а не просто насморк?

- Респираторная аллергия обычно появляется не раньше двух лет. Это частый насморк, сопровождающийся чиханием, зудом в носу. Да, это может быть и эффект детсада с постоянными ОРВИ, но, если у родителей аллергический ринит, и ребенок первый год отходил в сад нормально, а со второго начался какой-то нескончаемый насморк, вам пора к аллергологу. Могут быть и четкие сезонные симптомы: каждую весну у ребенка начинается беда с носом – зуд, чихание, отеки век.

Пищевая аллергия проявляется в течение первых двух часов после введения продукта: это крапивница, отеки, рвота, диарея. Какие-то сухие бляшки, которые возникают на коже через неделю после введения продукта, это не пищевая аллергия. Я родителям всегда рекомендую обращать внимание на немедленные симптомы. Дали ребенку попробовать яйцо – и в первые два часа у него появилась крапивница, волдыри, отеки. Вот тогда повторно аллерген, пожалуйста, не вводите, а пойдите к аллергологу, он назначит вам диагностику и подберет диету.

- Считается, что при аллергии помогает южный климат…

- Это индивидуально, и нет гарантии, что именно вам там будет лучше. В южных регионах есть свой «бич» – амброзия, которая цветет и пахнет по полгода, и не факт, что у ребенка не начнется аллергия на амброзию. Потому что аллергия – это хроническое заболевание, и оно всё равно будет проявляться в том или ином виде – хоть на Черном море, хоть на Филькином озере.

Екатерина Дзюба