Гатчинская пятиклассница победила в экологическом конкурсе НИЦ «Курчатовский институт»

Дарья Милькова заняла 25 место среди 78 участников и в качестве приза получила поездку во Всероссийский детский центр «Орленок» в Туапсе на обучение по тематической дополнительной общеразвивающей программе «Актуальная экология – вторая жизнь пластика», которую подготовили сотрудники национального исследовательского центра.

К участию в конкурсе приглашались ребята от 11 до 16 лет, которые интересуются естественными науками и вопросами экологии и имеют в этой сфере определенный «практический опыт». 11-летняя Дарья Милькова подготовила творческую работу «Я Курчатовец, эколог», посвященную утилизации и сортировке мусора в Гатчине. Несмотря на то, что девочке всего 11 лет, в ее портфолио множество грамот и дипломов различных экологических конкурсов, в том числе она постоянный участник программы «Школьная экологическая инициатива», проводимой НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ.

Дарья учится в единственном в Гатчине «Курчатовском классе» - его открыли в Гатчинской школе №9 в сентябре 2022 года. Подшефные «Курчатовскому институту» ребята изучают естественнонаучные предметы более углубленно и в будущем будут иметь возможность проходить практику в институте и поступать в вузы по целевым направлениям. Пока они начинают с азов экологии и раздельного сбора мусора: при активной поддержке своего классного руководителя, учителя биологии Светланы Анатольевны Гуськовой ребята участвуют в городских и сами организовывают общешкольные экологические мероприятия, собирают и сдают вторсырье, убирают городские территории от мусора.

В исследовательской работе и в учебе Даше помогает отец – Валентин Мильков. Он высоко оценивает образовательную деятельность «Курчатовского института», благодарен его специалистам за проводимые конкурсы и возможность проявить себя детям со всей России. Сама Даша очень увлечена историей и медициной, а теперь с нетерпением ждет поездки в солнечный «Орленок» на берегу Черного моря, которая состоится уже в конце марта.

Пресс-служба НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ