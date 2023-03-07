Роскачество не рекомендует брать кредит на подарок к 8 марта

​​​​​​​Накануне 8 марта многие мужчины начинают перебирать варианты подарков дорогим сердцу женщинам. К сожалению, не всегда кошелек и «заначка» позволяют приобрести для близких то, что хочется, и тогда приходится либо усмирять фантазию, либо обращаться за займом в финансовую организацию. Однако эксперты Центра финансовой экспертизы Роскачества напоминают: подарки и развлечения, безусловно, приятная, но не обязательная статья расходов, поэтому нерационально занимать деньги у банка для этих целей.

Минусы займа у банка на подарки

Во-первых, займ в любом случае придется отдавать, да еще и с процентами, если это кредит. Очевидно, что вы переплатите, и подарок выйдет вам дороже, чем хотелось бы – как минимум на сумму тех самых процентов. Ваш бюджет будет зависеть от ежемесячных платежей.

Во-вторых, если вдруг вы допустите просрочку, информация от этом сразу же попадет в БКИ (Бюро кредитных историй), и тогда в следующий раз, когда вы обратитесь за займом в финансовую организацию, вам могут отказать. Рейтинг заемщика испортить очень просто, а вернуть доверие – трудно.

И в-третьих, это не последний праздник, и вряд ли вы в дальнейшем будете рады накопившейся кредитной нагрузке – траты будут еще очень часто.

Что делать, если нет денег на подарок дорогой сердцу женщине?

Вариант первый – самый трудозатратный

Если совсем нет денег на подарок, придется расплатиться фантазией и навыками. Возьмите блокнот и на каждой странице пропишите по одному «женскому желанию» – например, сделать уборку в квартире, вкусный ужин, просмотр ее любимого сериала вместе, завтрак в постель и многое другое – любые идеи, которые оценит дорогая сердцу женщина. Выполняйте по желанию в день, продолжительность выбирайте сами. Ваша забота – отличный подарок!

Вариант второй – самый творческий

Подарите даме танец! Или портрет. Или посвятите ей песню – про нее и ваши чувства к ней. Разве вспомнит женщина все букеты, которые ей дарили на 8 марта? А вот если вы напишете для нее песню – она запомнит на всю жизнь и будет рассказывать подругам.

Вариант третий – много лайков

Попросите даму сердца нарядиться и подготовиться к фотосессии. Выберите красивое место, возьмите гаджет с большим объемом памяти и сделайте много фотографий вашей любимой. Лучший фотограф – любимый мужчина.

Вариант четвертый – коробка воспоминаний

Если вы делаете подарок маме, соберите небольшие вещи, которые способны растрогать материнское сердце. Распечатайте фото, положите ее любимый шоколад, подпишите открытку от руки, найдите свой первый рисунок. Все эти мелочи вместе будут каждый раз напоминать маме о том, как вы ее любите. Для дамы сердца можно сделать похожий сюрприз – с вещами, которые вас объединяют.

Вариант пятый – романтическое путешествие

Выберите тур, распечатайте фото города, в который планируете отправиться вместе, и презентуйте его любимой. Пообещайте отправиться туда вдвоем в ближайшее время, а с зарплаты обязательно отложите деньги на поездку.

Вариант последний – «обещать – не значит жениться»

Если вы ничего не успели подготовить, а дарить нужно уже сейчас – падайте на одно колено и делайте предложение. Дальше разберетесь. Шутка.

​​​​​​​Какой бы вариант вы ни выбрали, самое главное – дарить с любовью. Наполните 8 марта романтикой и заботой, и тогда любимая женщина точно запомнит этот праздник.





Фото freepick.com