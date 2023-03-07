Сеть МФЦ в Гатчинском районе расширяется

С 2015 года в Гатчине работает филиал МФЦ «Гатчинский», а также три отдела – на Аэродроме, в Коммунаре и в Сиверском. Кроме того, были открыты еще 14 удаленных рабочих мест в поселениях. Сейчас в филиале «Гатчинский» ведется работа и прием документов в 24 окнах, на Аэродроме работают 12 окон, в Коммунаре – девять, и в Сиверском – семь.

В МФЦ «Гатчинский» предоставляется 112 федеральных, 175 региональных и 80 муниципальных услуг. Средняя нагрузка на специалиста в филиале – 51 обращение в день, на сотрудника удаленного рабочего места – 12 обращений в день.

За 2022 год филиал и отделы МФЦ в Гатчинском районе приняли чуть меньше 600 тысяч обращений, в удаленных «окнах» было принято почти 39 тысяч. В числе наиболее востребованных услуг в Гатчинском МФЦ – компенсация пенсионерам за проезд в автобусах, зачисление в детские сады, предоставление земельного участка в собственность.

Из муниципальных услуг в поселениях больше всего востребовано предоставление земельного участка без торгов, утверждение схемы расположения земельного участка и, опять же, детские сады. Работа по увеличению числа услуг, предоставляемых МФЦ, постоянно идет.

Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Юлия Косарева обратилась к главам администраций поселений Гатчинского района с призывом совместными усилиями вывести работу удаленных рабочих мест сети МФЦ на должный уровень.

- Мы стремимся расширять эту работу и открывать новые точки с удобным месторасположением и соответствующим оборудованием, чтобы в будущем понятие «удаленное рабочее место» было заменено на «многофункциональный центр», – подчеркнула Юлия Викторовна. – Специалист МФЦ не должен сидеть где-то в углу, на приступке, у него должен быть достойный офис в центре поселка, рядом с администрацией, магазинами, банком, почтой и т.д., чтобы людям было удобно получать услуги.

Юлия Косарева отметила, что существующее положение, когда специалисты удаленных «окон» работают на полставки, на три четверти ставки, без замены на случай отпуска или болезни, неправильно:

- Сотрудник должен находиться на рабочем месте постоянно и работать так, как заявлено в графике – удобном для жителей. В расписании работы удаленных «окон» есть и вечерние часы, и выходные, чтобы услуги МФЦ были доступны для работающих граждан, – сказала Юлия Викторовна. Кроме того, она заметила, что для получения многих документов требуются фотографии, и далеко не во всех поселениях имеется фотограф. Людям приходится ездить в Гатчину за профессиональным фото на документы, и тогда смысл удаленного «окна» теряется.

- Надо, чтобы в каждом поселении была возможность сфотографироваться. Это – вопрос к малому бизнесу, можно организовать стартап в досуговых учреждениях поселений, – предложила Юлия Косарева. Также она заметила по поводу кадров для удаленных рабочих мест: лучше всего услугу оказывает тот, кто сам живет в поселении. Поэтому сотрудников нужно набирать из местных жителей.

Директор МФЦ Ленинградской области Сергей Есипов отметил, что 47 регион по всем показателям занимает достойное место в Российской Федерации.

- Но МФЦ должен быть еще лучше, – отметил Сергей Владимирович. – В частности, в Гатчинском районе требуют ремонта помещения в Елизаветино и в Новом Свете.

Екатерина Дзюба