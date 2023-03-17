Особое внимание – качеству водоснабжения

Основное направление деятельности «Коммунальных систем» – реализация концессионного соглашения, которое подписано при поддержке администрации Гатчинского района и губернатора Ленинградской области в 2021 году.

- Несмотря на все сложности, за 2022 год мы все намеченные планы выполнили, – сказал Антон Игоревич. – Помимо концессионного соглашения, предприятие продолжает реализовывать инвестпрограмму по теплоснабжению и водоотведению, а также те ремонтные планы, которые направлены на обеспечение бесперебойного функционирования комплекса, который находится у нас в эксплуатации.

По словам генерального директора, сейчас в процессе – работы на сумму более 300 млн рублей. В прошлом году по концессии предприятие провело мероприятий на 95 млн рублей. В рамках реализации концессионного соглашения особое внимание уделяется качеству очистки сточных вод. Это работа, связанная с модернизацией очистных сооружений. В 2022 году дело сдвинулось с мертвой точки: «Коммунальные системы» завершили большой объем работ, связанный с восстановлением технологической цепочки очистки сточных вод на Пудостьских очистных сооружениях. Выполнили проектные работы по модернизации очистных в Сиверском – это самые крупные очистные сооружения в Гатчинском районе, и работы по их модернизации будут длиться в течение трех лет.

В 2022 году в дополнение к завершенной проектно-сметной документации приобретено необходимое оборудование, в частности, установка ультрафиолетовой очистки сточных вод, и в 2023 году предприятие планирует дальше проводить работы, связанные с улучшением цепочки технологической очистки сточных вод. Совокупный объем ин-вестиций в модернизацию очистных сооружений за эти три года превысил 120 млн рублей.

В рамках инвестиционной программы проводятся работы по улучшению очистки сточных вод на объектах водоотведения в Сяськелево, Высокоключевом, Куровицах и в Сусанинском поселении. Также в рамках концессии проведены работы по модернизации сетей водоотведения в Сиверском поселении и в Белогорке.

- Особое внимание уделяем качеству водоснабжения населения Гатчинского района, – подчеркнул Антон Бойко. – В рамках концессии мы модернизируем скважины с внедрением оборудования водоочистки – доводим состояние воды до норм

СанПиНа (проводим обезжелезивание, умягчение). В 2022 году мы построили станции водоочистки в Вырице, Елизаветино, Меньково, Мызе-Ивановке, Пудости и в Рождествено. Дополнительно спроектировали станции водоочистки, которые будем внедрять в 2023 году. Также произвели ремонт на сетях в Новом Свете и в Сиверском. Завершаем работы по строительству резервных скважин в Лукашах и в Минах.

Если посмотреть ретроспективно на объемы работ по улучшению качества водоснабжения, предприятие за последние четыре года приобрело оборудования на сумму свыше 50 млн рублей. Порядка 30 скважин оснащено такого рода оборудованием.

Как рассказал Антон Бойко, большой объем работ предприятие выполнило на объектах теплоснабжения. 10 лет реализуется инвестиционная программа по модернизации объектов теплоснабжения в Гатчинском районе. Все котельные, техническое состояние которых вызывало вопросы, заменены на новые. Не осталось не газифицированных крупных котельных.

- Мы газифицировали более 12 котельных – перевели с мазута и угля на газ. В прошлом году мы завершили работы, связанные с автоматизацией водоподготовки в котельных в Сяськелево и в Рождествено, приобрели оборудование для газификации объектов теплоснабжения в Тайцах, в Борницком Лесу и в Высокоключевом. В Тайцах эти объекты смогут принять газ уже в этом году.

«Водоканал» ищет воду меньшей жёсткости

Говоря об итогах 2022 года, директор «Водоканала» города Гатчины Станислав Солоп заметил, что предприятие выполнило все намеченные работы, предусмотренные в рамках тарифа и сверх того.

- Очистка стоков и качество питьевой воды в Гатчине соответствует стандартам и ГОСТам, улучшать нет никакой необходимости, – заверил Станислав Петрович. – Завершен второй этап реконструкции очистных сооружений, иностранных инвестиций больше нет – приходится рассчи-тывать на себя. В прошлом году мы пробурили две новых скважины, в 2023-м будем бурить еще на другой горизонт, чтобы снизить жесткость воды, которая в Гатчине на пределе нормы.

Станислав Солоп отметил, что все работы по перекладке ветхих сетей, предусмотренные в концессионной программе, будут выполнены в полной мере. Но перекладка изношенных труб требует серьезного подхода. Общая протяженность сетей водоснабжения Гатчины и района – 465 км. По-хорошему, в год надо менять по 10 км, чтобы постепенно заменить сети, срок эксплуатации которых перевалил за полвека. В 2023 году выделяются средства на реконструкцию части водопроводного кольца. Задача администрации Гатчинского района – максимальное участие в региональных и федеральных программах.

- Есть проблемы с ливневыми стоками, – заметил Станислав Петрович. – Сейчас ведется совместная работа с администрацией, подготовка проектов строительства очистных сооружений.