В Ленобласти восстанавливается отрасль машиностроения

На аппаратном совещании губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что по итогам января ряд отраслей показали снижение из-за потери спроса, но выразил надежду, что ситуация будет выправляться.

«Есть положительная тенденция по росту зарплат и доходам населения, что положительно скажется на повышении спроса на товары», ― сказал он.

Индекс промышленного производства Ленинградской области за январь текущего года по полному кругу предприятий составил 98,2%, что на 0,6 п.п. выше, чем по Российской Федерации. На показатель повлияло снижение уровня производства в отраслях обрабатывающей промышленности, особенно в производстве бумаги и бумажных изделий, здесь падение составило почти 10%, а также неметаллической продукции для строительной отрасли.

«Ситуация в экономике по-прежнему остается непростой. Но есть позитивные тенденции – на 50% выросло производство прочих транспортных средств и оборудования, в том числе в вагоностроении, что подтверждается статистикой. Рассчитываем, что эти тенденции поддержат индекс промышленного производства в 2023 году», ― сообщил на аппаратном совещании заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Он также отметил серьезный январский рост (в 5,3 раза) в производстве одежды, изделий из кожи (в 7,4 раза) и напитков (в 2,3 раза). Этому способствовало, в том числе, импортозамещение.

Объем производства продукции сельского хозяйства Ленинградской области за январь 2023 года составил 7,8 млрд рублей. Во всех хозяйствах региона на 6,5%увеличилось производство молока.