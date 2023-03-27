Поздравляем с юбилеем тренера по боксу Бориса Алексеева!
Сегодня, 27 марта, поздравления с 80-летием принимает мастер спорта СССР, один из самых известных тренеров по боксу, первый Почетный гражданин Вырицкого городского поселения Борис Анатольевич Алексеев.
Борис Анатольевич Алексеев - профессионал, педагог, человек неравнодушный и заинтересованный. Внес большой личный вклад в развитие Вырицы. Его авторитет среди жителей очень высок, несколько раз избирался в Совет депутатов Вырицкого поселения, и сегодня является депутатом поселения.
В поселок Вырица Гатчинского района Борис Анатольевич переехал из Ленинграда в 1987 году и сразу же решил организовать секцию по боксу, поскольку в Северной столице был старшим тренером в обществе «Зенит». Было не просто, но благодаря его стараниям Вырица сразу отметилась хорошими учениками.
Борис Анатольевич вырастил целую плеяду именитых спортсменов и тренеров, огромному числу мальчишек привил любовь к спорту и дал путевку в жизнь.
На сегодняшний день «стаж» в спорте Бориса Анатольевича более 65 лет, и в свой юбилей он принимает многочисленные поздравления от родных, коллег и учеников.
Фото из личного архива