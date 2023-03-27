Поздравляем с юбилеем тренера по боксу Бориса Алексеева!

Борис Анатольевич Алексеев - профессионал, педагог, человек неравнодушный и заинтересованный. Внес большой личный вклад в развитие Вырицы. Его авторитет среди жителей очень высок, несколько раз избирался в Совет депутатов Вырицкого поселения, и сегодня является депутатом поселения.

В поселок Вырица Гатчинского района Борис Анатольевич переехал из Ленинграда в 1987 году и сразу же решил организовать секцию по боксу, поскольку в Северной столице был старшим тренером в обществе «Зенит». Было не просто, но благодаря его стараниям Вырица сразу отметилась хорошими учениками.

Борис Анатольевич вырастил целую плеяду именитых спортсменов и тренеров, огромному числу мальчишек привил любовь к спорту и дал путевку в жизнь.

На сегодняшний день «стаж» в спорте Бориса Анатольевича более 65 лет, и в свой юбилей он принимает многочисленные поздравления от родных, коллег и учеников.





Фото из личного архива