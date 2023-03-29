В Ленинградской области упрощен порядок предоставления субсидий на догазификацию

Стоимость работ по газификации частного дома в границах участка будет определяться в соответствии со стандартизированными тарифными ставками, утвержденными Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области.

Общая стоимость газификации снизится благодаря новой методике расчета, больше средств субсидии можно направить на строительно-монтажные работы на участке и в жилом доме.

Собственник домовладения сможет самостоятельно проверить правильность расчета стоимости услуг.

Также сократятся общие сроки выполнения работ за счет того, больше не нужно делать проверку достоверности определения сметной стоимости.

Перечень организаций, с которыми граждане могут заключать договоры на догазификацию с дальнейшей компенсацией части затрат на выполнение работ по газификации домовладений, размещен на сайте Комитета по топливно-энергетического комплексу Ленинградской области в разделе: «Главная» - «Деятельность» - «Основные направления» - «Газификация и газоснабжение» - «Перечень организаций, заключивших с комитетом соглашения в рамках постановления Правительства Ленинградской области от 30.08.2013 № 282».

Для заключения договора необходимо предоставить следующий комплект документов:

- паспорт гражданина РФ, с отметкой о регистрации на территории домовладения не менее года;

- СНИЛС;

- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства (форма 9).

- согласие собственника домовладения на обработку его персональных данных, выданное комитету и организации;

- свидетельство о государственной регистрации права собственности на индивидуальное домовладение или долю в индивидуальном домовладении (Выписка из ЕГРН, выданная не ранее трех месяцев до заключения договора);

- справку из налоговой об уплате налога на имущество физических лиц и земельного налога (на дату заключения договора);

- подтверждение льготы (при наличии)

- чертеж границ зон планируемого размещения соответствующего линейного объекта (по территории земельного участка и внутри домовладения), подписанный собственником домовладения, включающий сведения о его характеристиках (длина, материалы, диаметр, давление), с учетом согласованной с газораспределительной организацией Ленинградской области точкой подключения, предусмотренный разрабатываемым проектом на выполнение работ по газификации индивидуального домовладения.

Максимальный размер субсидии, предоставляемой на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по газификации индивидуального жилого дома, сохраняется в предыдущем размере:

300 тысяч рублей — при выполнении газификации индивидуальных домовладений любой площади, находящихся в собственности ветеранов и (или) инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, или тех, где такие категории жителей прописаны;

200 тысяч рублей — при газификации частных домов любой площади, собственники которых или их родственники относятся к льготной категории граждан. Сюда входят пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, молодые семьи, почетные жители Ленобласти, члены семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, и прочие категории;

180 тысяч рублей — при газификации прочих индивидуальных домовладений площадью не более 200 кв. м. Субсидией по-прежнему могут воспользоваться жители Ленинградской области, прописанные по месту жительства в частном доме региона не меньше года.

Максимальный размер субсидии включает в себя возмещение части стоимости газового оборудования (при необходимости его приобретения) в размере: до 9 тысяч рублей на приобретение газовой плиты; до 21 тысячи рублей на приобретение газового котла; до 1,5 тысячи рублей на приобретение индивидуального прибора учета газа.

Оставшиеся средства субсидии идут на самые затратные работы — проведение трубы по участку и разводку по дому.

В Ленинградской области с начала действия программы догазификации заключено уже 23,3 тысячи договоров с жителями, из которых до границ земельных участков выполнены 11,4 тысячи.