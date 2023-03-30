«Сердце отдаю детям – 2023»

Муниципальный конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного образования стартовал 22 февраля и проходил в очно-дистанционном формате.

Первый этап, заочный, состоял из двух конкурсных испытаний. Участники представили «визитная карточку» - видеоролик длительностью не более 5 минут, в котором были отражены профессиональные взгляды и позиции педагога. После чего жюри оценивало дополнительную образовательную программу участника конкурса, уже размещенную на официальном сайте образовательной организации, и качество ее реализации.

Второй этап представлял собой очные конкурсные испытания. Они прошли в Районном центре детского творчества 24 марта. Участники провели открытый мастер-класс. После чего оценивалась педагогическая риторика - в ходе свободной дискуссии с членом жюри по актуальным вопросам дополнительного образования конкурсанты формулировали свои профессиональные взгляды, ценности и позиции.

В этом году в конкурсе приняли участие четыре педагога дополнительного образования, работающие с детьми в самых разных областях.

Открытый мастер-класс «Новые формы организации обучения и воспитания детей в дополнительном образовании» представили:

- педагог дополнительного образования Районного центра детского творчества Дарья Иванова (мастер-класс технической направленности «Бабочка над заливом»),

- тренер-преподаватель Районной ДЮСШ Анастасия Кузнецова (мастер-класс «Путь к Олимпийской ракетке»),

- педагог дополнительного образования Информационно-методического центра Анна Равина (мастер-класс «Сам себе мультипликатор»),

- воспитатель и педагог дополнительного образования детского сада №11 Марина Павлова (мастер-класс «Волшебница вода и ее свойства»).

На мастер-классах был представлены разные направления дополнительного образования.

Так, в спортивном зале шло знакомство с элементами профессионального спорта - бадминтона. Анастасия Кузнецова провела показательный урок. Девочкам-волонтерам было сложновато, но они справились и остались довольны.

В кабинете №5 Анна Федоровна Равина представила мастер-класс по компьютерной анимации. Приглашенные студенты Гатчинского педколледжа выполняли роль детей, которых Анна знакомила с волшебным миром анимации. Под ее руководством будущие учителя начальных классов выполнили задания и создали коллективную работу – мультфильм «Времена года». А еще в ходе урока ребята успели ответить на вопросы педагога, заполнить опросный лист и получить памятные подарки, напечатанные на 3Д-принтере.

- Да, мастер-классы разные, но независимо от направленности у нас есть единые критерии, единые требования, которые прописаны в положении, в том числе к организации образовательного процесса, к этике. Этим и руководствуется жюри при оценке конкурсантов, - пояснила председатель жюри, директор Гатчинской ДЮСШ №1, член жюри регионального этапа Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» Галина Петрова. Она отметила высокий уровень педагогического мастерства участников и огромную любовь к своей профессии, которая позволяет достигать высоких результатов.

В первую очередь, жюри оценивало умение выявить и представить новую форму организации обучения и воспитания детей. Каждый из участников конкурса показал интересные педагогические «находки» и представил современные, инновационные подходы в работе.

Победителем конкурса стала педагог Районного центра детского творчества Д.Н. Иванова, лауреатами - педагог Информационно-методического центра А.Ф. Равина и воспитатель, педагог детского сада №11 М.С. Павлова.

Татьяна Можаева