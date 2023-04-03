Сотрудники полиции Гатчинского района задержали подозреваемого в убийстве

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции обнаружено тело 76-летней пенсионерки с колото-резаными ранами в области живота и груди.

На месте преступления был задержан 66-летний пенсионер, вызвавший сотрудников полиции.

Установлено, что 26 марта около 14.00 между мужчиной и женщиной возник словесный конфликт из-за нежелания возвращать денежные средства в размере 10 000 рублей, взятые задержанным у потерпевшей на покупку видеокамеры с последующей установкой ее в квартиру потерпевшей. В ходе конфликта мужчина схватил стамеску, лежащую на полке в прихожей, и нанес удар в область живота, после которого потерпевшая упала на пол. Затем злоумышленник взял кухонный нож и нанес ей не менее двух ударов в область груди.

После совершения убийства задержанный помыл стамеску и положил ее в инструментальный ящик в прихожей, нож взял с собой, положив его в пакет, а также прихватил кошелек потерпевшей и вышел из квартиры, заперев входную дверь найденными на месте происшествия ключами.

Нож и ключи выбросил в речку Колпанскую, пакет выбросил в помойку.

По пути проверил кошелек, в котором обнаружились различные карточки и денежные средства в размере 4 000 рублей.

У дома 2 по улице Генерала Кныша выкинул кошелек и карточки, и проследовал по своему месту жительства. Спустя два дня злоумышленник вернулся на место преступления, залез в дом через окно и вызвал полицию.

По данному факту возбужденно уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.