В Ленобласти выросла инвестиционная активность

По данным Агентства экономического развития Ленинградской области, это почти в 2 раза больше всего первого полугодия 2022 года.

«Создавать максимально комфортные условия для работы инвесторов – это задача всех уровней власти, в том числе и муниципальных. Мы продолжим повышать качество сервисов, автоматизировать и цифровизировать процессы, так как именно это помогает сокращать сроки, делает все процедуры прозрачнее. К личному кабинету инвестора в системе «Зеленый коридор» в настоящее время уже подключены 8 районов области, до конца текущего года – остальные 10 районов смогут использовать систему «единого окна», ― отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области ― председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Общая сумма заявленных инвестиций в первом квартале составила 100,5 млрд рублей. Сюда вошли проекты в области нефтегазохимической, пищевой и легкой промышленности, АПК, машиностроении, логистики, деревообработки, строительных товаров и туризма.

По словам директор Агентства экономического развития Ленобласти Анастасии Михальченко, в регионе отмечается увеличение интереса к сопровождению инвестпроектов. Это связано с тем, многие компании сегодня заинтересованы в реализации импортозамещающих проектов и ищут все возможности для их господдержки. Кроме того, «Зеленый коридор» позволяет упростить и ускорить процедуры взаимодействия бизнеса, власти, ресурсоснабжающих организаций.

В февральском послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин призвал бизнес запускать новые проекты. «Зарабатывайте, вкладывайте в Россию, инвестируйте в предприятия и рабочие места, помогайте школам и университетам, науке и здравоохранению, культуре и спорту. Именно так и капиталы свои приумножите, и заслужите признание, благодарность людей на поколение вперёд, а государство и общество вас, безусловно, поддержат», ― сказал Владимир Путин.