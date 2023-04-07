Награды гатчинским следователям

Шестьдесят лет назад, 6 апреля 1963 года, Президиум Верховного Совета СССР передал право производства предварительного следствия Министерству охраны общественного порядка СССР (позднее - МВД СССР). Именно этот день стал началом официальной деятельности следственного аппарата органов внутренних дел.

За достижение высоких результатов в служебной деятельности полковник полиции Денис Шутов вручил благодарности, цветы и подарки заместителю начальника следственного управления, полковнику юстиции Жанне Хитриченко, заместителю начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики, подполковнику юстиции Елене Куляпиной, старшему следователю отдела по расследованию преступлений общеуголовной направленности, майору юстиции Ирине Андреевой и другим сотрудникам подразделения.