О мерах поддержки защитников

Спикер областного парламента Сергей Бебенин подробно рассказал о принятых решениях по поддержке военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

- Президент России Владимир Путин в ежегодном послании поставил четкие задачи обеспечить широкую поддержку военнослужащих и их семей, - отметил Сергей Бебенин. - И вы знаете, что в понедельник, 3 апреля, Владимир Путин подписал указ о создании госфонда поддержки семей погибших и ветеранов боевых действий в Украине. Фонд получил название «Защитники Отечества». Он будет финансироваться из федерального бюджета и работать «по принципу МФЦ»: в каждом регионе появится отделение, куда ветераны и члены семей погибших смогут обратиться за медицинской, юридической и иной помощью.

К настоящему времени целый набор решений по поддержке участников СВО и членов их семей уже принят в нашем регионе. Так, на заседании 29 марта в третьем и окончательном чтении принят областной закон об отмене транспортного налога для всех, кто участвует в специальной военной операции на территориях Украины, ЛНР и ДНР. Это и мобилизованные граждане, и добровольцы, не имеющие статуса ветерана боевых действий. Они освобождаются от уплаты транспортного налога за одно транспортное средство (легковой автомобиль с мощностью двигателя не более 200 лошадиных сил).

В начале этого года по инициативе депутатов Законодательного собрания Ленинградской области был принят законопроект, который даёт право на получение земельного участка для ИЖС в собственность бесплатно (при условии проживания на территории Ленинградской области не менее пяти лет).

В конце прошлого года также по инициативе депутатов были внесены изменения в статью 21 областного закона «Об образовании». Они позволят создать специальные условия для профессиональной переподготовки граждан, получивших ограничения по состоянию здоровья при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины.

- На базе Мультицентра социальной и трудовой интеграции готовятся новые программы с использованием специальных методов обучения, технических средств, соответствующие состоянию здоровья тех, кто будет переобучаться. Кстати, мы первый регион в РФ, где будет осуществляться такая профессиональная реабилитация, - отметил Сергей Бебенин.

Спикер областного парламента напомнил и о других мерах поддержки для военнослужащих и их семей, который действуют в Ленинградской области. В частности, детям военнослужащих, которые участвуют в СВО, положена губернаторская стипендия. Учащимся колледжей и техникумов – 5 тысяч рублей в месяц, студентам вузов - 8 тысяч рублей в месяц. Кроме того, семье предоставляется льгота на оплату детского сада (75% стоимости), дети освобождаются от платы за группу продленного дня, в организациях отдыха и оздоровления компенсируется 100% стоимости.

Всем ветеранам боевых действие за счет средств областного бюджета должен быть обеспечен льготный проезд на автомобильном транспорте городского и пригородного сообщения по Ленинградской области, а также на всех видах городского пассажирского транспорта Санкт-Петербурга (кроме такси) по единому социальному проездному билету стоимостью 433 руб. Для членов семей участников СВО действуют льготы на оплату услуг ЖКХ.

«Работа региона по поддержке СВО ведется по всем направлениям. Начиная с волонтерской работы и обеспечения ребят, которые сегодня там воюют, всем, что необходимо, и заканчивая помощью новым регионам. В том числе нашему подшефному Енакиево», - отметил Сергей Бебенин. Он подчеркнул, оба вице-спикера и депутаты за последний год, используя свой отпуск, уже не раз отправлялись с гуманитарными миссиями в новые регионы.

Елена Суралёва