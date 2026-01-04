Мариенбург отвечает делом!

Теперь для жителей нашего микрорайона появилась возможность в шаговой доступности приобщиться к волонтерской деятельности: плести маскировочные сети, принимать участие в изготовлении блиндажных свечей, осваивать другие виды помощи бойцам. Мы стали членами волонтерского движения «ZOV Федотовой».

Жители Мариенбурга всех возрастов, включая детей, активно откликнулись на наше приглашение принять участие в мастер-классе по плетению маскировочных сетей – пришло около 50 человек. Руководителями движения «ZOV Федотовой» была организована ярмарка, вырученные средства от которой пойдут на приобретение ткани и шнура для изготовления сетей.

Открытие волонтерского центра стало возможным благодаря участию начальника управления жилищной политики Гатчинского округа Александра Кандыбы – он подобрал помещение. Мы очень благодарны Александру Анатольевичу и начальнику ЖЭУ 7 «Аэродром-Мариенбург» Елене Николаевне Михеевой за решение этого вопроса.

А дальше дело было за нами! Мы объявили сбор необходимых стройматериалов. Жители принесли обои, клей, краску. Наталья Иллюшко, многодетная мама, организовала группу из своих детей и их друзей. И работа закипела! Несмотря на большую занятость детей, они находили возможность собраться вместе: красили потолок, клеили обои. А по окончании ремонта школьники сделали нам подарок – украсили помещение, подарили нам новогоднюю сказку. Спасибо за всё!

Я также благодарна активу нашего Совета ветеранов, т.к. каждый из них внес свой вклад в подготовку помещения: красили пол, окно, устанавливали плинтуса и карнизы. Одни делились мебелью, другие помогали привезти ее. А сколько принесли того, что позволило создать уют и сделало наш центр местом притяжения!

Шесть дней в неделю двери волонтерского центра открыты для желающих присоединиться к нам. Такое единение показало, сколько у нас замечательных людей, которые по зову сердца готовы помочь своим отцам, сыновьям и внукам защищать интересы нашей Родины.

В социальной сети «ВКонтакте» создан чат «СВО Мариенбург», где постоянно выкладывается информация о режиме работы и деятельности центра помощи СВО.

Лариса Царькова,

председатель Совета ветеранов микрорайона Мариенбург