Малый и средний бизнес в плюсе

Всего в малом и среднем бизнесе Ленобласти сейчас трудится почти 330 тыс. человек. Растет и число самозанятых: их насчитывается почти 80 000.

Итоги работы отрасли МСП и задачи по поддержке малого и среднего бизнеса обсуждались сегодня на аппаратном совещании у главы региона.

«Работа по направлению развития малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области ведётся на высоком уровне. Вовремя и иногда досрочно выполняются показатели национальных проектов и региональных программ. Наша задача, чтобы и этот год был для малого бизнеса успешным», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Глава региона напомнил, что рост численности занятых — одна из главных задач нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

«По итогам 2022 года в сфере малого и среднего бизнеса трудится почти 40% общей численности занятых в экономике Ленинградской области, — подчеркнула председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай. — Росту числа занятых в малом и среднем бизнесе способствует господдержка предприятий МСП, причем не только федеральные и региональные меры, но и поддержка бизнеса на муниципальном уровне. К положительной динамике приводят усилия всех муниципальных образований Ленобласти, но особенно хотелось бы отметить Подпорожский, Киришский, Приозерский, Всеволожский и Бокситогорский районы».