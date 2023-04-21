МФЦ готовятся ко Дню Победы

24 апреля, в 15.00, состоится традиционная прямая линия «Директор МФЦ – на связи!». Очередной прямой эфир будет посвящен предстоящему Дню Победы. Гостем прямого эфира станет директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик.

Посетители МФЦ в Ленобласти могут познакомиться с выставками «Блокадный хлеб», «Дорога жизни», «Салют Победы», «Балтийцы сражаются», «История музея Обороны Ленинграда», «Руководители блокадного Ленинграда», «Блокадные фотографии». На выставочных стендах ― истории, воспоминания, фотографии, на мониторах транслируется фильм «Блокадный хлеб».

Можно также увековечить память об истории своей семьи в годы войны. Для этого в МФЦ для всех желающих организован доступ на портал «Лица Победы» Центрального музея истории ВОВ 1941-45 гг.

Мероприятия, посвященные Дню Победы, проходят в рамках популярного культурно-просветительского проекта «Музей в гостях у МФЦ».

Трансляцию «Директор МФЦ – на связи!» можно посмотреть в социальных сетях.

Во время эфира организована горячая линия с жителями региона.

Вопросы можно задать по телефону (812) 775-47-78 (начиная с 15-15), в комментариях к эфиру, в соцсетях, в чате WhatsApp 8 (931) 303-36-75, а также из Интернет-приемной из ближайшего подразделения МФЦ.