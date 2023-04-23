В Вырице открыли мемориальную доску Георгию Коваленко

В Вырице Георгий Коваленко провел свои детские годы, учился в школе. Мемориальная доска установлена на стене Вырицкой детской библиотеки. В прошлом веке она была школой, где как раз учился Георгий Коваленко.

На церемонии открытия выступили глава администрации Вырицкого поселения Михаил Хомченко, первый заместитель главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов, руководитель Управления СК России по Ленинградской области Сергей Сазин.

Открыл мемориальную доску сын героя - Валерий Коваленко, именно он ранее выступил с инициативой об установке памятного знака. Обращаясь к собравшимся, Валерий Коваленко поблагодарил всех, кто способствовал установлению памятной доски, отметив, что это событие не состоялось бы, если бы не действенная помощь руководителя Управления Следственного комитета России по Ленинградской области Сергея Сазина и Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России».

Особую торжественность событию придало участие в нем оркестра Русской роговой капеллы!

Из биографии: Георгий Петрович Коваленко родился 23 апреля 1920 года в Вырице. В 1935 году окончил школу и поступил в Ленинградский механический техникум. После двух лет обучения был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную армию. В 1940 году окончил Балашовскую авиационную школу. Служил лётчиком бомбардировщиком авиаполка Орловского военного округа. На фронтах Великой Отечественной войны с августа 1941 года. Воевал на Крымском, Северо-Кавказском, Закавказском, 4-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах. Участник освобождения восточной Европы и штурма Берлина.

Всего за время войны Георгий Коваленко совершил 169 боевых вылетов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 г. за образцовое выполнение заданий командования по уничтожению живой силы и техники противника, и проявленные при этом мужество и героизм капитану Коваленко Г.П. присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Память героя также увековечена в Севастополе, где он служил, и в Москве, где похоронен.





Фото: администрация Вырицкого поселения