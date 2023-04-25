Ленобласть расширяет поддержку инвалидов

Как уточнили в комитете по социальной защите населения, если его стоимость меньше трехкратной величины прожиточного минимума в Ленинградской области, то средства на приобретение можно компенсировать из областного бюджета. Это дополнительная мера поддержки, принятая на уровне региона.

При этом уже сейчас для инвалидов доступны такие средства реабилитации, как надувная ванна для мытья в кровати, надкроватный столик, сиденье для ванны и душа, и другие. Также увеличен размер компенсации за их приобретение.

Для инвалидов по зрению предоставлена возможность приобрести смартфоны и ноутбуки с необходимым им программным обеспечением.

Для получения компенсации за приобретение дополнительных технических средств реабилитации необходимо обращаться в действующие МФЦ или направить заявление с пакетом документов в электронной форме через личный кабинет в Госуслугах.