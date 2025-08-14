Новая экипировка для героев

По заказу фонда «Защитники Отечества» российская компания «Ортомода» разработала для ветеранов СВО адаптивную одежду. Ленинградская область – в числе первых регионов, получивших комплекты такой одежды для своих бойцов.

В комплекты входит одежда на все случаи жизни – от нижнего белья до зимних курток, на все сезоны, 12–17 позиций. Это повседневные брюки и рубашки, сшитые по специальному заказу, классические и спортивные костюмы, ветровки… Вся одежда – с удобным кроем, позволяющим надевать ее, не снимая протезы. А молнии, застежки и посадка адаптированы под физиологические особенности.

Как пояснила директор по развитию компании «Ортомода» Алиса Шувалова, наборы одежды разные и зависят от нозологии: у каждого бойца – индивидуальная подборка. Состав комплекта утверждает центральная медико-социальная экспертиза г. Москвы. Все заявки, которых на сегодняшний день больше 700, рассматриваются индивидуально, и комплектация гардероба зависит от состояния заявителя. Например, если человек передвигается на коляске, ему полагается дополнительно два вида мешков на коляску, для людей с протезами рук и ног – свои комплекты.

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Ленинградской области Ольга Историк высоко оценила качество предоставленной одежды:

- Мы хотим, чтобы наши герои, несмотря ни на какие ограничения по здоровью, чувствовали себя комфортно. Поэтому в основу разработок моделей вошли все пожелания бойцов. На первый взгляд, это просто красивая и удобная одежда, но при ближайшем рассмотрении видно, насколько тщательно дизайнеры и технологи продумали адаптивные элементы. А главное, приобрести эту одежду можно, используя средства сертификата в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации.

Но главную оценку новому гардеробу дали сами ветераны СВО после примерки. Трое бойцов облачились – кто в спортивный костюм, кто в джинсы, кто в пиджак с брюками – и выдали вердикт: одежда очень удобна, всё продумано. Можно свободно надеть и снять, и протез не мешает, чего не скажешь об обычных джинсах, например.

Компания «Ортомода» четверть века работает на российском рынке и разрабатывает ортопедическую обувь и адаптивную одежду. Все комплекты одежды делятся на три нозологии: для людей, передвигающихся в креслах-колясках, для тех, кто использует протезы верхних и нижних конечностей, и для лежачих.

Как пояснила Алиса Шувалова, в составе комплектов, переданных участникам СВО, нет

обуви, так как обувь входит в индивидуальную программу реабилитации. Ее можно получить по электронному сертификату отдельно, в зависимости от потребностей: кому-то нужна одна специальная пара обуви, кому-то – четыре, а кто-то вообще нуждается в особенных ботинках из-за разной длины ног. Представляя адаптивную одежду для ветеранов СВО, Алиса Александровна подробно рассказала о каждой модели, показала их функциональность и внимательно выслушала все предложения и запросы бойцов.

Екатерина Дзюба