Защитникам Отечества — всесторонняя поддержка

Анна Цивилева и Александр Дрозденко осмотрели помещения будущего фонда во Всеволожске, обсудили подготовку социальных координаторов, необходимость психологической помощи подопечных фонда, а также предоставление технических средств реабилитации.

— В Ленинградской области центральный филиал будет открыт во Всеволожске и два отделения — в Выборге и в Гатчине для удобства логистики. Мы используем те наработки по профориентации людей с инвалидностью, которые уже имеются в Мультицентре. Подключаем психолого-психотерапевтическую службу, юристов, медиков, — рассказал Александр Дрозденко.

В ходе встречи также прошло собеседование двух кандидатов на должность руководителя Фонда. В Ленинградской области уже подобран штат социальных координаторов, которые пройдут подготовку в РАНХиГС.

— Эти сотрудники фонда будут персонально работать с каждым ветераном и семьями погибших бойцов и окажут помощь по всем вопросам. Так мы сможем справиться с главной задачей фонда — сделать так, чтобы те, кто защищал нашу страну, могли вернуться к привычной жизни, — сказала Анна Цивилева.

Фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» создается по инициативе президента России Владимира Путина. В каждом регионе в филиалах фонда будет оказана помощь ветеранам, принимавшим участие в СВО, и членам их семей. Также сотрудники фонда окажут поддержку участникам боевых действий в составе вооруженных сил ДНР, народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года, и их семьям.