Гатчина репетирует парад Победы!

Движение будет ограничено:

- с 09.40 до 13.00 – пр. 25 Октября от ул. Чкалова до ул. Гагарина в обоих направлениях;

- с 09.40 до 13.00 – пр. 25 Октября от ул. 7 Армии до ул. Гагарина (только полоса движения по направлению в центр г. Гатчины);

- с 09.40 до 13.00 – ул. Радищева от ул. Киргетова до пр. 25 Октября;

- с 09.40 до 13.00 – ул. Хохлова от здания ЗАГСа до пр. 25 Октября;

- с 09.40 до 13.00 – Госпитальный переулок от пр. 25 Октября до перекрестка с ул. Красной;

- с 09.40 до 13.00 – Революционный переулок от пр. 25 Октября до перекрестка с ул. Красной.

Во время проведения репетиций будут перекрыты выезды транспортных средств с придомовых территорий и парковок на пр. 25 Октября.

Уважаемые жители Гатчины и Гатчинского района, приносим извинения за временные неудобства, заблаговременно выбирайте маршруты объезда.