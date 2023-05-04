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Где 5 мая отключат свет в Гатчинском районе

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 5 мая будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

05.05.2023 с 10:00 до 18:00

Сиверское ГП:

д. Куровицы (частный сектор, магазин).

 

05.05.2023 с 09:00 до 17:00

Вырицкое ГП:

д. Горки.

 

05.05.2023 с 10:00 до 18:00

Войсковицкое СП:

д. Войсковицы, ул. Дачная, Старый переулок, Церковь;

д. Карстолово.

 

05.05.2023 с 10:00 до 18:00

Кобринское СП:

п. Карташевская.

 

05.05.2023 с 10:00 до 18:00

Пудомягское СП:

массив «Дачный 2»;

КП «Павловский Посад»;

КП «Графская Славянка».

 

05.05.2023 с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 18:00 (на время переключений ориентировочно 15-20 минут)

Пудомягское СП:

КП «Графская Славянка».

 

На время переключений (ориентировочно 20-30 минут)

с 22:00 4 мая до 07:00 5 мая и

с 22:00 5 мая до 07:00 6 мая:

КП «Павловский Посад», КП «Графская Славянка», массив «Дачный 2»;

д. Марьино (частный сектор);

д. Порицы (частный сектор);

д. Монделево, пер. Весенний, ул. Нагорная, ул. Туманная;

д. Покровская (частный сектор);

КП «Петербургские Просторы»; КП «Павловский ручей»; КП «Гатчина Вилладж»;

массив «Дачный -1»; СЗ «Красная Славянка»;

КП «Павловский Посад».