Где 5 мая отключат свет в Гатчинском районе
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 5 мая будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
05.05.2023 с 10:00 до 18:00
Сиверское ГП:
д. Куровицы (частный сектор, магазин).
05.05.2023 с 09:00 до 17:00
Вырицкое ГП:
д. Горки.
05.05.2023 с 10:00 до 18:00
Войсковицкое СП:
д. Войсковицы, ул. Дачная, Старый переулок, Церковь;
д. Карстолово.
05.05.2023 с 10:00 до 18:00
Кобринское СП:
п. Карташевская.
05.05.2023 с 10:00 до 18:00
Пудомягское СП:
массив «Дачный 2»;
КП «Павловский Посад»;
КП «Графская Славянка».
05.05.2023 с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 18:00 (на время переключений ориентировочно 15-20 минут)
Пудомягское СП:
КП «Графская Славянка».
На время переключений (ориентировочно 20-30 минут)
с 22:00 4 мая до 07:00 5 мая и
с 22:00 5 мая до 07:00 6 мая:
КП «Павловский Посад», КП «Графская Славянка», массив «Дачный 2»;
д. Марьино (частный сектор);
д. Порицы (частный сектор);
д. Монделево, пер. Весенний, ул. Нагорная, ул. Туманная;
д. Покровская (частный сектор);
КП «Петербургские Просторы»; КП «Павловский ручей»; КП «Гатчина Вилладж»;
массив «Дачный -1»; СЗ «Красная Славянка»;
КП «Павловский Посад».