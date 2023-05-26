Алименты или арест имущества?

Причем далеко не все алиментщики – лица асоциальные. Есть вполне благополучные и даже неплохо обеспеченные, которым ничего не стоит зараз погасить алиментную задолженность в сотни тысяч рублей. Но только в присутствии пристава, который явился арестовывать машину. И это – момент истины: пока пристав не нагрянет, должник не расплатится.

На начало 2023 года на исполнении в Гатчинском отделении управления федеральной службы судебных приставов России по Ленинградской области находилось более тысячи исполнительных производств о взыскании алиментных платежей. За первые четыре месяца это количество несколько сократилось, но цифра все равно превышает показатели аналогичного периода прошлого года. К первому мая на исполнении находилось порядка 90 исполнительных производств по алиментам со сроком менее двух месяцев – т.е. свежих.

На работу должникам было направлено более 460 постановлений для удержания денежных средств в счет алиментов из заработной платы и 18 – на удержание алиментов с пенсии. Да, пенсионеры тоже должны платить.

В розыске находится более 30 должников, а также более 40 единиц имущества. В отношении особо злостных алиментщиков-уклонистов возбуждено 15 уголовных дел. По состоянию на 19 мая, наложено более 500 запретов на выезд за пределы Российской Федерации. Активно ведется работа по электронному списанию денег со счетов должников.

За первые четыре месяца 2023 года судебными приставами-исполнителями взыскано в счет алиментов порядка 35 млн рублей, что на 11 миллионов больше, чем в 2022-м.

Есть положительная динамика: под влиянием приставов у алиментщиков просыпается совесть. По состоянию на начало мая, порядка 300 должников по исполнительным производствам выплачивают алименты на регулярной основе. Это почти в четыре раза больше, чем в прошлом году.

- Меры воздействия со стороны судебных приставов-исполнителей приносят свои плоды, – говорит начальник Гатчинского отделения УФССП РФ Ирина Дюкарева. – Как правило, граждане очень дорожат своим имуществом и во избежание ареста недвижимости или автомобиля готовы гасить алиментные долги, накопленные годами.

Например, у отца двоих детей была алиментная задолженность в размере 560 тысяч рублей. Официально он не был трудоустроен, поэтому алименты начислялись, исходя из размера средней заработной платы по стране. А средняя заработная плата в Российской Федерации на сегодняшний день составляет 65094 рубля. На двоих детей он должен был платить 33% – около 21 тысячи рублей в месяц. Ничего не платил в течение нескольких лет, задолженность перевалила за полмиллиона.

Мы наложили арест на его земельный участок в Химози. Гражданин получил соответствующие документы и вызов в суд. Как только он узнал, что участок арестован, сразу же погасил всю задолженность, одной суммой. И деньги нашлись. Пришел к нам на прием, взял квитанцию, обязался платить и действительно теперь ежемесячно вносит платежи, даже начал общаться с детьми.

Другой алиментщик, накопивший тоже не одну сотню тысяч долга, моментально погасил всю задолженность, когда был наложен запрет регистрационных действий на два его объекта недвижимости. Должник пришел в службу судебных приставов и сказал, что самостоятельно выставил объект на продажу, и уже есть покупатель. Пристав ему разъяснил, что снятие запрета возможно только после погашения имеющейся задолженности. И чтобы не произошло срыва сделки, алиментщик оплатил полностью долг.

- Такие меры действенны только в отношении недвижимости?

- Нет, автомобилями алиментщики тоже дорожат. Например, по нашему запросу пришел ответ из органов ГИБДД: у должника имеется в собственности автотранспортное средство. Соответственно, пристав наложил запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля и ограничение права выезда. Но к судебным приставам должник не являлся. Это было ошибкой. Пристав отправилась к нему по месту жительства – с целью наложения ареста (в ходе рейдовых мероприятий пристав сразу же накладывает арест и изымает имущество).

И тут деньги моментально нашлись. Чтобы машину не арестовали, алиментщик погасил задолженность в размере 300 тысяч рублей, не сходя с места: перевел бывшей супруге через мобильный банк деньги на единственного ребенка, показал подтверждающие документы.

Если задолженность погашена в полном объеме, мы снимаем все запреты.

- А если гражданин выплачивает алименты частично?

- Многие думают, что если они переводят по 5-10 тысяч рублей, этого достаточно, чтобы не быть привлеченными к ответственности. Нет, задолженность копится, и ответственность наступит. Может быть, даже уголовная – для особо злостных.

- Сколько платят неработающие или получающие «серую» копеечную зарплату?

- Если у должника нет официального источника дохода, или он показывает свои доходы меньше положенного, согласно закону, мы высчитываем процент от средней заработной платы в стране.

В случае, если исполнительный лист был направлен по месту работы должника для удержания алиментов, приставы еженедельно проверяют бухгалтерию организации на предмет правильности перечисления алиментов. До недавнего времени все алиментные платежи перечислялись на счет взыскателя – напрямую, минуя приставов. Теперь – только через службу судебных приставов. В ходе регулярных рейдов мы выдавали бухгалтерам новые реквизиты, чтобы денежные средства шли через наш депозитный расчетный счет. Но проверки бухгалтерии все равно продолжаются. Надо заметить, что пока никаких нарушений в Гатчине и районе не выявлено: соответствующий процент отчисляется, документация в порядке, хранится в сейфе.

- Сколько нужно задолжать, чтобы привлекли к ответственности?

- Выплаты алиментов начинаются сразу после решения суда. Три месяца и один день неуплаты либо уплаты в незначительном размере приводят к наступлению административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ. В этом случае составляется протокол, документы направляются в суд. Должнику присуждается наказание в виде обязательных работ (обычно в сфере ЖКХ – на уборке территории), либо арест до 15 суток.

Если после вступления в законную силу решения суда о назначении наказания в виде обязательных работ должник не отрабатывает и продолжает не платить в течение четырех месяцев, возбуждается уголовное дело, документы направляются в суд. И там уже на усмотрение суда.

Есть один случай. Гражданин просто не явился в суд. Его сразу же объявили в розыск, задержали и отправили в места, не столь отдаленные, на полгода. Но и там этих граждан тоже обязывают работать и также взыскивают алименты – денежные средства удерживаются из заработной платы осужденного. Он сидит – долг уменьшается, но незначительно: задолженность все равно растет.

- Когда ребенку исполняется 18, алиментные долги остаются «висеть»?

- Мы рассчитываем задолженность на момент совершеннолетия ребенка и передаем приставам, которые занимаются задолженностями. И пока гражданин не выплатит всю сумму, ответственность с него не снимается.

- Среди алиментщиков много женщин?

- Достаточно. Эта категория – уже не редкость. И есть в Гатчинском районе вопиющий пример. Многодетные супруги Г. лишены родительских прав в отношении своих пятерых детей: четверо находятся под опекой, один усыновлен. Никаких алиментов они не платят, и мать-кукушка беременна шестым. Ребенка, судя по всему, ждет та же участь, что и его старших братьев и сестер. Троих у этой матери забрали сразу после рождения – она сама отказалась от них еще в роддоме. Она рожала одного за другим и оставляла в родильном доме со словами: «Он мне не нужен». Супруг был не против (это их общие дети).

Мы составили по ним протоколы по статье 5.35 КоАП РФ, назначен очередной суд, но взять с этих должников в буквальном смысле нечего. Приставы выезжали к ним по месту жительства – в квартиру в Коммунаре, рассчитывали арестовать хоть какое-нибудь имущество в счет погашения алиментной задолженности, но – увы: в доме шаром покати.

- А сама квартира?

- Квартира у них в собственности, и это их единственное жилье, наложить на него арест нельзя – только запрет на регистрационные действия, чтобы не продали. Когда их доставили приводом к нам в отдел, оба были пьяны. Беременная дама все просилась на улицу – покурить. Ей – 33, мужу – 40, выглядят на 60, в квартире – антисанитария, насекомые. Органы опеки, когда узнали, что у этих родителей – шестой на подходе, пришли в ужас.

- В вашей практике встречаются положительные примеры, когда алиментщики встают на путь исправления?

- Надо заметить, что судебные приставы не только взыскивают алименты, но и принимают меры к трудоустройству должников. Есть такие пьющие граждане, которые не являются к приставу, их доставляют приводом, пристав вручает им направление в Центр занятости населения – для трудоустройства. И по нашему направлению они трудоустраиваются, прекращают пьянство и начинают платить алименты. Потом приходят и говорят спасибо за то, что наставили на путь истинный. Да, такие есть.

Одного привлекли к административной ответственности, он взялся за ум – устроился грузчиком в «Пятерочку» и платит алименты.

25-летнюю мать троих детей ограничили в родительских правах. Ей разрешено смотреть на детей издали. Алиментная задолженность составляет 470 тысяч, причем с виду эта молодая женщина не похожа на пьяницу. Теперь она хочет восстановиться в правах, принимает меры к погашению задолженности.

- Бывает, что исправившуюся алиментщицу восстанавливают в родительских правах?

- Да. У одной матери, лишенной прав в отношении двоих детей, был долг по алиментам около миллиона. И она поставила себе целью вернуть детей. Бросила пить. Постепенно выплачивала задолженность, где только не работала, подрабатывала, каждый день переводила по тысяче-две через наш депозитный счет – оплачивала долг. Потом обратилась в суд, ее восстановили в родительских правах, она забрала детей, и сейчас они нормально живут. Приходила, рассказывала о своих успехах, благодарила. Некоторые, кстати, вообще приходят, чтобы поговорить. Приставы ведь хорошие психологи…

- Ирина Игоревна, что происходит, если взыскатель отказывается от иска? Исполнительное производство закрывается, и с должника уже ничего не взыскивают?

- Именно. А еще бывает, что женщина подает на алименты и длительный период ничего не сообщает. Приставы возбуждают исполнительное производство. А потом выясняется, что супруги опять проживают вместе. И приходят вдвоем за ручку, она забирает исполнительный документ – претензий к нему нет, все это время он деньги на содержание детей платил. А пристав работал по этому производству – вместо того, чтобы взять другое, по которому реально не получают денег.

По взысканию алиментов ведется большая работа. Должников, которые не являются в службу судебных приставов, и которых никогда не застать дома, мы объявляем в розыск. И тогда уже судебный пристав по розыску принимает меры к установлению их местонахождения. Сейчас поставлена цель, чтобы каждый родитель или опекун получал деньги на содержание детей.

Беседовала Екатерина Дзюба