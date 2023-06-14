Результаты ЕГЭ можно узнать онлайн

На Госуслугах уже можно узнать результаты ЕГЭ по химии, географии и литературе. Данные на портал поступают постепенно, по мере их обработки. Кроме того, на Госуслуги загружены итоги экзаменов с 2019 года и результаты предварительного этапа.

Чтобы узнать результаты ЕГЭ, нужно войти в Госуслуги под своей подтверждённой учётной записью, перейти в раздел «Документы» подраздел «Образование». В блоке Результаты ЕГЭ потребуется нажать кнопку «Запросить». Если результаты готовы, они появятся в личном кабинете в течение нескольких секунд

В среднем данные на Госуслуги поступают в течение 10 дней после экзамена. Максимальный срок публикации результатов — 17 дней.

Уже сейчас в ЕСИА зарегистрировано более 1,7 млн учетных записей жителей Ленинградской области (91%). За год этот показатель увеличился на 5%.

Задача по предоставлению значимых госуслуг и сервисов в цифровом виде обозначена в федеральном проекте «Цифровое госуправление» нацпроекта «Цифровая экономика», разработанного в соответствии с указом Президента Российской Федерации Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».