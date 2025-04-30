Конкурс «Я – талант!» в 7-й раз встретил юные дарования

В первый день фестиваля сцена принадлежала театральному отделению. В рамках номинации «Художественное слово» на сцене звучали стихи детских поэтов. Участники не обошли вниманием и главную тему этого года – 80-летие Победы. Были также и спектакли, разные по своему содержанию – от сказок Александра Пушкина и стихов Агнии Барто до психологической драмы.

Жюри театрального отделения: актриса, режиссер, педагог, заведующая сектором театрального и циркового искусства Дома народного творчества Ленинградской области Людмила Боевчук; режиссер, преподаватель актерского мастерства и сценической речи Татьяна Пономаренко; актриса, педагог, руководитель театрального коллектива «Поехали» Анна Николаевская (Попова).

Во второй конкурсный день со сцены звучали голоса юных вокалистов. Гран-при завоевали Всеволод Васильев с песней «Баллада о красках», ансамбль «Без галстуков» с композицией «Моя родина» (Пудостьский культурный комплекс, руководитель О.Н. Ромаева) и Ксения Анисимова с песней «Былина» (Войсковицкая детская школа искусств, руководитель И.В. Лыженкова).

В жюри вокального отделения были: преподаватель актерского мастерства киношколы-студии «Кадр» при киностудии «Ленфильм» Александр Соловьев; выпускница и ведущий специалист проекта Академии Музыки Елены Образцовой, студентка Института культуры и искусства по направлению «Эстрадно-джазовое пение», солистка эстрадной шоу-группы «Рандеву» Анна Каменская (Петрова); актер, певец, режиссер, лауреат премии «Звезда культуры», директор Центра содействия развитию культуры и туризма Гатчинского округа Иван Балашов.

В заключительный день фестиваля собрались хореографические коллективы со всего Гатчинского округа. Вновь приехал коллектив из Тосненского района. Было много интересных номеров, ярких костюмов у танцоров и креативных задумок у руководителей коллективов.

Гран-при в номинации завоевал образцовый самодеятельный коллектив «Ансамбль танца «Конфетти» из Войсковицкой детской школы искусств (руководитель И.В. Фомина). Их номер «На остановке» очень понравился не только членам жюри, но и всем участникам конкурса.

Жюри хореографического отделения представляли: педагог дополнительного образования, руководитель хореографического ансамбля «Чудеса», обладатель медали ордена «Ангел надежды» за поддержку молодежных творческих проектов Ирина Виноградова; балетмейстер, руководитель балетной группы ансамбля песни и пляски «Невский дозор» Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Татьяна Гавриленко; педагог дополнительного образования, балетмейстер, руководитель хореографического ансамбля «Багира» и студии «Этюдики» Вероника Парамонова.

За три конкурсных дня участие в фестивале-конкурсе приняли 328 человек. Благодарности от организаторов получили 37 педагогов.

Коллектив Сяськелевского культурно-досугового центра благодарит всех участников, руководителей коллективов и родителей юных дарований за огромную работу, которая приносит потрясающие результаты и позволяет увидеть улыбки и радость детей, получающих заслуженные награды.

Мария Фёдорова, художественный руководитель Сяськелевского культурно-досугового центра